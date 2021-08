Anand Mahindra Share Video: मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. वे अक्सर कई वीडियो शेयर करते रहते हैं. ये वीडियो हमेशा प्रेरित करने वाले होते हैं. ऐसे में एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा ही वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में एक मजदूर अपनी कुशलता से एक साथ ढेर सारी ईंटों को अपने सिर पर ले जा रहे हैं वह भी पूरे बैलेंस के साथ. यह वीडियो किसी निर्माणधीन साइट की है.Also Read - Wedding In Ocean: समुद्र में शादी, Black अंडरवियर में दूल्हा, White Bikini में सजी दुल्हन | देखें Viral Video

आनंद महिंद्रा ने मजदूर के कौशल की प्रशंसा की है और कहा कि यह काम कितना जोखिम भरा है. इस तरह का जोखिम भरा श्रम किसी को नहीं करना चाहिए. उन्होंने आगे लिखा कि इस आदमी की कड़ी मेहनत को कला के रूप में बदलने के लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए. यह कहां का है क्या किसी को पता है. क्या उनके एंप्लायर उसको कोई ऑटोमैटिक सिस्टम दे सकते हैं और उनके कौशल को पहचान सकते हैं? Also Read - Afghan Embassy in India: भारत में अफगानिस्‍तान दूतावास का टि्वटर हैंडल हैक हुआ

No one should have to do such risky manual labour. But you have to admire this man for turning his drudgery into an art form. Does anyone know where this is from? Can his employers provide automation & also recognise his higher order skills? (From Signal) pic.twitter.com/5IZ7NyiIS1

— anand mahindra (@anandmahindra) August 16, 2021