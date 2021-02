नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. ऐसे में एक बार फिर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो को भारतीय बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है जोकि अब काफी वायरल हो चुका है. दरअसल इस वीडियो में कबाड़े में पड़ी कार को घोड़ा गाड़ी की तरह दौड़ाते दिखाया गया है. Also Read - Bhanu Pratap Singh Farts: इंटरव्यू में BKU चीफ ने छोड़ी जोर से गैस, Video Viral

आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को शेयर किया जो किसी अरब देश की लग रही है. उन्होंने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि जुगाड़ केवल भारत की ही विशेषता नहीं है बल्कि दूसरे देशों के लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने लिखा कि यह काफी पुराना वीडियो लग रहा है लेकिन यह मन को खुश करने वाला है. हम इंजनों के हार्स पावर का उल्लेख करते हैं और अपनी कारों को अपने रथ के रूप में संदर्भित करते हैं. अपने हाथों में हमेशा रिंस रखें.

Looks like a dated video but hilarious nonetheless. And you thought jugaad was an Indian trait! Now you know why we refer to the 'horse'power of engines & refer to our cars as our chariots. (P.S Always keep the 'reins' in your hands… 😊) pic.twitter.com/QasTWou2Vd

— anand mahindra (@anandmahindra) February 4, 2021