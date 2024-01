आनंद महिंद्रा ने शेयर किया लड़के का ट्रैक्टर चलाने का अनोखा तरीका, लोगों ने कहा- 'पेट में ट्रैक्टर है'

महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्र ने सोशल मीडिया पर फिर एक पोस्ट शेयर किया है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे पोस्ट को देख आप भी हंसी से लोट पोट हो जाएंगे. वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़का आनोखे तरीके से ट्रैक्टर चलाता नजर आता है. महिंद्रा को बच्चे का अंदाज काफी पसंद आया. आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला.

11 जनवरी को देश के जाने- माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है. इसके कैप्शन में लिखा- गजब! बच्चे के पेट में एक ट्रैक्टर है… ( मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा इसलिए तो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इंजन काम नहीं कर रहा था) इसके साथ उन्होंने स्माइल वाली इमोजी भी पोस्ट की. वायरल हो रहे वीडियो पर लोग जमकर कमेंट करते नजर आ रहे हैं साथ ही इसे शेयर और लाइक करते दिख रहे हैं. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 30 हजार से भी ज्यााद लोगों ने देख लिया है.

Very cool. The kid has a tractor in his belly…( I only hope he wasn’t doing this because the engine wasn’t working! 🙂) pic.twitter.com/8AJpBCq5Ue

— anand mahindra (@anandmahindra) January 11, 2024