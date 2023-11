आनंद महिंद्रा भी हैरान: ट्रैक्टर की सीट को क्यों किया 7 फीट ऊंचा? लोग दे रहे हैं ये जवाब

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो सामने आता रहता है जिसे देख हम सब हैरान रह जाते है. एक ऐसा ही वीडियो बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसे देख महिंद्रा समूह के प्रबन्ध निर्देशक एवं अध्यक्ष, आनंद महिंद्रा ने उस पर अपने कमेंट किया साथ ही इस पोस्ट को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले टिट्वर)पर शेयर भी किया. सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा काफी एक्टिव रहते. अक्सर वो ऐसे वीडियोज पोस्ट करते रहते है. इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा शेयर किया जिसे देख लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे . वायरल हो रहे वीडियो में में एक बंदे ने ट्रैक्टर के साथ एक अनोखा एक्सपेरीमेंट किया है. लेकिन इसमें ऐसा क्या था जिसे देख आनंद महिंद्रा ने इस शख्स से सवाल कर लिया.

Interesting. But I have only one question: WHY? pic.twitter.com/Iee9NZC48E

— anand mahindra (@anandmahindra) November 17, 2023