Anand Mahindra ने ट्रैफिक पुलिस के लिए 'Grappler' को बताया जरूरी, जानें क्या है यह डिवाइस ?

महिंद्रा समूह के प्रबन्ध निर्देशक एवं अध्यक्ष आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. आनंद महिंद्रा अक्सर ऐसे वीडियोज शेयर करते रहते हैं जो लोगों को एक प्ररेणा देती है, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो रि-पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने एक डिवाइस के बारे में बताया,जो कि भारतीय ट्रैफिक पुलिस के लिए काफी जरूरी है. डिवाइस का नाम Grappler है. आइए जानते है Grappler के बारें में जिसका वीडियो आनंद महिंद्रा ने साझा किया है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक गाड़ी अपनी तेज स्पीड में जा रही होती है उसी के पीछे एक और गाड़ी भी है जो उस गाड़ी का पीछा कर रही होती है. जीप का पीछा कर रही गाड़ी अचानक एक डिवाइस ऑन करती है जिसमें से एक जाली (Net) निकलती है और उसके टायर में फंसकर उसकी रफ्तार धीमी कर देती है.

वायरल हो रहे वीडियो को पोस्ट कर रहे यूजर ने बताया- ग्रैपलर एक एरिज़ोना निर्मित डिवाइस है जो पुलिस से भाग रहे एक संदिग्ध को रोकने के लिए नायलॉन का जाल लगाता है. उसने यह भी बताया कि, अमेरिका में यह लगभग 1 हजार लॉ एनफोर्समेंट वाहनों में स्थापित किए गए हैं.

I think the most urgent need for this device is with Indian Traffic Police! https://t.co/SeLmQpcGnu

