Anand Mahindra Tweet: देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस की वापस हो रही है. कुछ राज्यों में मामलों की संख्या अचानक बढ़ चुकी है. ऐसे में प्रशासन द्वारा कोरोना पर नकेल लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. मुंबई में कोरोना के मामले अचानक से ज्यादा होने पर वर्धा में नाइट कर्फ्यू तक लागू कर दिया गया है. साथ ही बाहर के राज्यों से आने वाले यात्रियों के पास कोरोना की रिपोर्ट होनी जरूरी है. ऐसे में सोशल मीडिया पर मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने एक शख्स के मास्क पहनने के तरीके को गलत करार दिया है. Also Read - Night Curfew In Maharashtra: महाराष्ट्र में कोरोना से आफत, Wardha जिले में नाइट कर्फ्यू लागू

क्या है तस्वीर में?

जिस तस्वीर ने आनंद महिंद्रा को परेशान कर दिया है. उस तस्वीर में एक व्यक्ति ट्रेन में सो रहा है और उसने मास्क अपने आंकों पर लगाया हुआ है. जोकि सही तरीका नहीं है. इस तस्वीर पर ट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा कि जब आप हाल ही के दिनों में मुंबई में कोविड (COVID-19 in Mumbai) के मामलों वृद्धि देखी गई है, अगर इसके पीछे की वजहों को देखना शुरू करते हैं. (ये जुगाड़ किसी भी तरह से तारीफ के काबिल नहीं).

When you start looking for reasons behind the recent rise in Covid cases in Mumbai…(This is one jugaad that doesn’t deserve any applause.) pic.twitter.com/3FbyNR7ClM

— anand mahindra (@anandmahindra) February 26, 2021