आनंद महिंद्रा का बच्चों में साफ-सफाई की आदत डालने का अनोखा तरीका, लोगों ने कहा- आइडिया तो बढ़िया है...

देश के जाने-माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वच्छता, साफ-सफाई और सहयोग को अपनी मूल प्रकृति में कैसे शामिल किया जाए’ इस पर एक पोस्ट शेयर किया है. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे शेयर करते हुए आनंद महिंद्र ने सवाल भी पूछा है कि क्या इसे पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक मानक अभ्यास बनाया जा सकता है. 7 जनवरी को पोस्ट किए गए इस वीडियो को अभी तक 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं इस पर 14,000 से अधिक लाइक्स और ढेरों कमेंट्स भी हैं. वीडियो को देखने को बाद कई लोगों ने इसकी तारीफ भी की है.

महिंद्र एण्ड महिंद्र ग्रुप के चैयरमैन आनंद महिंद्र के शेयर किए गए पोस्ट में एक टीचर खिलौने और अन्य चीजें को फर्श पर फेंकता दिख रहा है.और जब एक छात्र क्लास में एंटर करता हैं, तो उसकी नजर वहां पड़ी हुई गंदगी पर जाती है और वे इसे देख कमरे की सफ़ाई करना शुरू कर देता है.बच्चे को आप खिलौने उठाते साथ ही उसे एक बॉक्स में सही तरीके से रखते हुए देख सकते है.इसके साथ वहां रखे फ़र्नीचर को भी साफ़ किया और हर चीज़ को वापस वैसे ही रख दिया जैसे वो पहले थी.

What an idea…

This is how to embed cleanliness & tidiness & collaboration in our basic nature.

Can we make this practice a standard part of pre and elementary schools?? pic.twitter.com/APeVw4AKWL

— anand mahindra (@anandmahindra) January 7, 2024