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मालिक बना रहा था टेरेस तभी जमीन ने उगल दिया सदियों पुराना खजाना, देखकर सन्न रह गया हर कोई

Treasure In Backyard: जिस आंगन को एक मकान मालिक टेरेस बनाने के लिए खोद रहा था, वहीं से अचानक करीब 1,100 साल पुराना खजाना निकल आया.

Written by: Nandan Singh
Updated: September 2, 2026, 9:19 AM IST
Treasure In Backyard
सदियों पुराना खजाना आया बाहर. (Image: Meta AI)
  • आंगन की खुदाई में हाथ लगा खजाना
  • 1,100 साल पुराना खजाना आया सामने
  • 18.5 किलो चांदी ने मचाई सनसनी
  • डेनमार्क का है ये मामला

Treasure In Backyard: कल्पना कीजिए कि आप घर के पीछे नया टेरेस बनाने के लिए जमीन खोद रहे हों, और अचानक मिट्टी के नीचे से 18.5 किलो चांदी का हजार साल पुराना खजाना निकल आए तो कैसा माहौल होगा. निश्चित तौर पर आप चौंक जाएंगे. ऐसा ही कुछ डेनमार्क के रेबिल्ड इलाके में एक मकान मालिक के साथ हुआ है. इस खोज को जांच के बाद डेनमार्क का वाइकिंग युग का अब तक का सबसे बड़ा चांदी का खजाना माना गया है. यह खजाना करीब 1,100 साल पुराना है और पिछला रिकॉर्ड रखने वाले खजाने से लगभग तीन गुना बड़ा है.

खुदाई में निकला खजाना

इस खजाने में लगभग 700 चांदी की वस्तुएं और उनके टुकड़े मिले हैं. इनमें चांदी की छड़ें, गहने, 47 पूरे सिक्के और सिक्कों के टुकड़े शामिल हैं. एक छोटा थॉर का हथौड़ा भी मिला है, जिसे आम तौर पर नॉर्स देवता थॉर से जुड़ा सुरक्षा प्रतीक माना जाता है. करीब 320 वस्तुएं मिट्टी के एक बर्तन के अंदर थीं, जबकि बाकी आस-पास की मिट्टी में मिलीं. एक चांदी की छड़ पर रून्स यानी प्राचीन स्कैंडिनेवियाई लिपि में ऐसा निशान है, जिसे संभवतः ‘hutu’ पढ़ा जा सकता है. इसका मतलब किसी व्यक्ति का नाम या मालिक की पहचान का निशान हो सकता है.

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Treasure In Backyard

इंफोग्राफिक/notebooklm

खजाने ने खोला ये राज

खजाने में एंग्लो-सैक्सन और इस्लामी सिक्के भी मिले हैं. दो एंग्लो-सैक्सन चांदी के सिक्के राजा एडवर्ड द एल्डर के शासनकाल, यानी 899 से 924 ईस्वी, के हैं. इससे संकेत मिलता है कि खजाना 10वीं सदी में जमीन में छिपाया गया होगा. इस्लामी सिक्कों और यूरोप से आए सिक्कों की मौजूदगी बताती है कि उस समय डेनमार्क के वाइकिंग लोगों के व्यापारिक संबंध दूर-दराज के इलाकों तक थे. शोधकर्ताओं के अनुसार, उस दौर में चांदी सिर्फ सिक्के के रूप में नहीं, बल्कि वजन के आधार पर धन और भुगतान के साधन के रूप में भी इस्तेमाल होती थी.

कायम है ये रहस्य

सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 1,100 साल पहले किसी ने इतना बड़ा खजाना जमीन में क्यों छिपाया था. यह किसी वाइकिंग बस्ती के पास, किसी पुराने रास्ते के किनारे या किसी गुप्त जगह पर छिपाया गया हो सकता है. लेकिन आज वहां आधुनिक निर्माण होने के कारण पुरातत्वविद पूरी तरह खुदाई नहीं कर सकते. खजाने को अब डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम में जांच और मूल्यांकन के लिए भेजा जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह खोज केवल कीमती वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि वाइकिंग युग में लोग अपनी संपत्ति को कैसे जमा, तौल और सुरक्षित रखते थे. (Source: Nordjyske Museer)

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Nandan Singh

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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