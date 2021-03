Angry Goat Viral Video: किसी भी जगह या व्यक्ति के साथ सेल्फी लेना आजकल काफी आम हो गया है. लोगों को सेल्फी लेने की लत इस कदर लग गई है कि वह कोई भी मौका हाथ से निकलने नहीं देते हैं. फिर चाहे वह महिला हो या बच्चा हर कोई आजकल सेल्फी के पीछे पागल हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग सेल्फी में अपनी फोटोज शेयर करते रहते हैं. Also Read - Goat born with 'Third Eye': माथे पर 'तीसरी आँख' लेकर जन्मा बकरी का बच्चा, लोग मान रहे भगवान शिव का अवतार

सेल्फी के चक्कर में कई बार लोगों की जान जोखिम में भी आ जाती है. ऐसी ही एक वीडियो के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर यकीनन आपके मन में भी खौफ पैदा हो जाएगा. Also Read - OMG: बकरी ने घर में घुसकर मचवाया ऐसा बवाल, पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला जंगल में घूम कर सेल्फी ले रही थी. उसी समय पीछे से एक बकरी आ रही थी. महिला बड़ी ही आराम से बकरी की सेल्फी लेते हुए वीडियो बना रही थी. बकरी की वीडियो बनाते हुए महिला तरह-तरह के एक्सप्रेशन भी दे रही थी. इतने में अचानक बकरी ने महिला को इतनी जोर से टक्कर मारी की महिला के हाथ से फोन गिर गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं. यह वीडियो thewildcapture नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को लगभग 3 लाख बार देखा जा चुका है.