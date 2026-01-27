By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सुपरमार्केट में पहुंच गया विदेशी सांड, पहले हर तरफ तांडव मचाया फिर फ्रिज में बैठ गया
Viral Video Today: इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद एक ग्राहक ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Viral Video Today: अमेरिका के ब्लू रिज इलाके में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पास के एक रैंच से भागा हुआ एक विदेशी सांड सीधे सुपरमार्केट के अंदर जा घुसा. आम दिनों की तरह शांत और व्यवस्थित रहने वाली यह दुकान कुछ ही मिनटों में युद्धभूमि जैसी नजर आने लगी. सुपरमार्केट में मौजूद लोगों ने बताया कि सांड ने स्टोर में कदम रखते ही ऐसा तांडव मचाया कि ग्राहक और कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
सांड ने सुपरमार्केट में मचाया तांडव
लोगों ने बताया कि सांड ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ली और फिर मानो पूरे स्टोर को अपना अखाड़ा समझ लिया. कभी वह शेल्फ से टकराकर सामान गिराता दिखा तो कभी चिप्स और स्नैक्स के पैकेट हवा में उड़ते नजर आए. कुछ ही पलों में फर्श पर बिखरा सामान और टूटी अलमारियां स्टोर की हालत बयां करने लगीं. सबसे हैरान करने वाला दृश्य तब सामने आया, जब गुस्से में उफनता सांड सीधे बेवरेज कूलर में जा घुसा. देखने वालों को ऐसा लगा मानो वह गर्मी से परेशान होकर खुद के लिए ठंडा ड्रिंक ढूंढ रहा हो.
क्या बोले नेटिजन्स
इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद एक ग्राहक ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग डर के मारे चीखते-चिल्लाते हुए बाहर की ओर भाग रहे हैं, जबकि सांड पूरे स्टोर में बेखौफ घूमता रहता है. कुछ यूजर्स ने इस घटना को रियल लाइफ एक्शन सीन बताया. कुछ ने मजाक में लिखा कि सांड भी अब शॉपिंग करने लगा है. वीडियो इंस्टाग्राम पर blueridgebreakingnews नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.