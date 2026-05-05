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Animal Attack Video: कछुए को आसान शिकार समझने की भूल कर बैठा लकड़बग्घा, ऐसा हाल हुआ जिंदगी में नहीं भूल पाएगा | देखें वीडियो

Animal Attack Video: लकड़बग्घा सीधा जाकर कछुए पर हमला कर देता है. मगर तभी उसने रौद्र रूप दिखाकर उसकी हालत खराब कर दी.

Published date india.com Published: May 5, 2026 11:57 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Animal Attack Video

Animal Attack Video: जानवरों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब अपलोड किए जाते हैं. कभी जानवरों के बीच प्रेम दिखता है तो तभी उनका जबरदस्त टकराव. इनमें ज्यादातर शेर, हाथी, बाघ और भालू जैसे जानवरों से जुड़े नजारे ही देखने को मिलते हैं. मगर अभी लकड़बग्घे और कछुए से जुड़ा एक वीडियो खूब देखा जा रहा है. इसमें लकड़बग्घा सीधा कछुए को अपना शिकार बनाने पहुंच गया. मगर उसकी ऐसी हालत हो गई जिसकी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी. इसे देखकर नेटिजन्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

लकड़बग्घे से भिड़ा कछुआ

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि लकड़बग्घा शिकार की तलाश में है. अचानक उसे कछुआ नजर आता है. फिर क्या था वो सीधा कछुआ के पास पहुंच गया. उसने जैसे ही कछुए पर हमला करने की सोची कछुए ने सबक सिखाना शुरू कर दिया. देख सकते हैं कि किस तरह कछुए ने लकड़बग्घे की जीभ ही पकड़ ली और उसे खींचने लगा. दर्द के मारे लकड़बग्घा तड़प उठा. मगर कछुआ उसे छोड़ने के मूड में नहीं था. उसने उसे काफी कड़ा सबक सिखाकर ही दम लिया.

इंस्टाग्राम पर यहां दिखेगा वीडियो:

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वायरल हो रहा है ये वीडियो

कछुए से मार खाकर लकड़बग्घा अब शायद ही कभी भिड़ने की कोशिश करेगा. इस पल को जिंदगी भर याद रखेगा कि कैसे एक कछुए ने उसकी हालत पतली कर दी. वैसे भी लकड़बग्घे झुंड में शिकार करने के आदी होते हैं. झुंड में शेर तक को दबोच लेते हैं. मगर कछुए से भिड़कर मानो उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी. इस वीडियो को tercer_ojo_2 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी वीडियो को मिल चुके हैं.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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