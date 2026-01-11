  • Hindi
Animal Fight Video: बिल्ली को छेड़ने की गलती कर गया डॉगी, उसके बाद तो मालिक तक के होश उड़ गए | देखें वीडियो

Animal Fight Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह डॉगी को बिल्ली कड़ा सबक सिखाती है. उसकी हालत पर कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा.

Published: January 11, 2026 3:45 PM IST
Animal Fight Video

Cat Dog Fight Video: सोशल मीडिया पर हर दिन नए-नए वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो देखकर हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक मजेदार और चौंकाने वाला वीडियो अभी खूब ध्यान खींच रहा है. इसमें एक बिल्ली और एक डॉगी के बीच हुई लड़ाई दिखाई गई है. डॉगी ने बस थोड़ा-सा छेड़खानी की गलती कर दी और उसके बाद बिल्ली ने ऐसा जवाब दिया कि मालिक तक के होश उड़ गए. यह वीडियो इतना वायरल हो गया कि लाखों लोग इसे लाइक्स कर चुके हैं और करोड़ों व्यूज आ चुके हैं. लोग इसे देखकर हंस भी रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं.

बिल्ली और डॉगी की लड़ाई

वायरल वीडियो में दिखता है कि बिल्ली शांति से इधर-उधर घूम रही थी. तभी मालिक के साथ आया डॉगी उसे छेड़ने लगा. डॉगी बार-बार भौंकता है, पंजे मारने की कोशिश करता है और बिल्ली को परेशान करने की पूरी कोशिश करता है. लेकिन बिल्ली चुप नहीं रही. जैसे ही मौका मिला, बिल्ली ने हवा में कई फीट उछलकर डॉगी पर जोरदार हमला बोल दिया. एक के बाद एक कई पंजे ऐसे मारे कि डॉगी चारों खाने चित हो गया. बिल्ली की स्पीड और ताकत देखकर कोई भी चौंक जाएगा. डॉगी मालिक पास में खड़ा था, लेकिन वह भी कुछ समझ नहीं पाया और बस देखता रह गया.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

नेटिजन्स के रिएक्शन

यह मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर @meowcat_happypet नाम के पेज पर अपलोड किया गया है. अब तक इसे करोड़ों बार देखा जा चुका है और लाखों लाइक्स मिल चुके हैं. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि बिल्ली कितनी तेज और बहादुर है, जबकि डॉगी का सब मजाक उड़ा रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्ली ने सही सबक सिखाया. इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

