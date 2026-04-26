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Animal Fight Video: देखते ही एक दूसरे को पटक-पटककर मारने लगे चूहे, जिंदगी में नहीं देखी होगी ऐसी जंग | देखें वीडियो

Animal Fight Video: इसमें देख सकते हैं कि दो चूहे किस तरह आपस में बुरी तरह भिड़ गए. दोनों की यह जंग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

Animal Fight Video: सोशल मीडिया के माध्यम से आपने दो जानवरों को लड़ते हुए तो खूब देखा होगा. मगर ये ज्यादा नहीं देखा होगा कि दो चूहे किसी पहलवान की तरह आपस में भिड़ गए हों. फिलहाल ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दो छोटे-से चूहे आपस में इस अंदाज में भिड़ते नजर आते हैं कि देखने वालों को यह किसी रेसलिंग मैच जैसा लगता है. शुरुआत में यह एक साधारण झगड़े जैसा लगता है, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, दोनों चूहों की हरकतें इसे बेहद दिलचस्प बना देती हैं. यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है.

चूहों की जबरदस्त लड़ाई

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों चूहे एक-दूसरे के सामने खड़े होकर अचानक आक्रामक हो जाते हैं. वे तेजी से एक-दूसरे पर झपटते हैं, उछलते हैं और कुछ सेकंड तक लगातार भिड़े रहते हैं. खास बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम बहुत कम समय में होता है, लेकिन फिर भी दर्शकों की नजरें स्क्रीन से हटती नहीं हैं. चूहों की फुर्ती और उनकी अजीब-सी फाइटिंग स्टाइल लोगों को हैरान भी करती है और हंसी भी दिलाती है. कई यूजर्स ने मजाक में कहा कि ये तो प्रोफेशनल रेसलर लग रहे हैं.

एक्स पर यहां देखिए वीडियो:

ऐसे खत्म हुई फाइट

इस छोटी-सी लेकिन रोमांचक लड़ाई का अंत भी उतना ही दिलचस्प है. कुछ ही पलों तक चली इस भिड़ंत के बाद दोनों चूहे अचानक अलग हो जाते हैं और बिना समय गंवाए अपनी-अपनी दिशा में भाग निकलते हैं. ऐसा लगता है जैसे उनका मुकाबला खत्म हो गया हो और अब वे अपने रास्ते चल पड़े हों. यही अचानक खत्म होने वाला मोड़ इस वीडियो को और भी खास बनाता है यह वीडियो @nareshk181 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड के वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

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