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VIDEO: भेड़ ने टक्कर मारकर सांड तक को डरा दिया, फिर ऐसा दौड़ाया दोबारा दिखा ही नहीं
Viral Video Today: वीडियो की शुरुआत में सांड पूरे रौब में नजर आता है. उसके सामने खड़ी भेड़ को देखकर ऐसा लगता है कि मुकाबला ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है. सांड पहले हमला करता है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ताकत और आकार की सारी परिभाषाएं उलटती नजर आती हैं. जहां आमतौर पर सांड को ताकत और दबदबे का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस क्लिप में एक छोटे से भेड़ ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया. वीडियो की शुरुआत में सांड पूरे रौब में नजर आता है. उसके सामने खड़ी भेड़ को देखकर ऐसा लगता है कि मुकाबला ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है. सांड पहले हमला करता है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है. इस पल को देखकर हर किसी को यही लगता है कि अब भेड़ का बचना मुश्किल है.
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भेड़ की हिम्मत देखकर हिल गया सांड
लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है. सांड के हमले के बाद भेड़ डरने की बजाय और ज्यादा आक्रामक हो जाता है. वह बिना पीछे हटे लगातार सांड पर टक्कर मारना शुरू कर देता है. उसकी तेजी और हिम्मत देखकर सांड भी असहज होने लगता है. कुछ ही पलों में हालात ऐसे बन जाते हैं कि जो सांड पहले हावी दिख रहा था, वही अब बचने की कोशिश करता नजर आता है. भेड़ बार-बार उसे दौड़ाती है और जोरदार टक्कर मारती है. आखिरकार सांड को पीछे हटना पड़ता है और वह वहां से भाग खड़ा होता है.
यहां देखें वीडियो
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इस पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद किसी शख्स ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर जमकर देखा जा रहा है. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं कि कैसे एक कमजोर समझे जाने वाली भेड़ ने अपने से कई गुना ताकतवर सांड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे हिम्मत की मिसाल बता रहा है तो कोई कह रहा है कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि हौसले में होती है. वहीं कई लोग मजाकिया अंदाज में इसे ‘छोटा पैकेट बड़ा धमाका’ भी बता रहे हैं.