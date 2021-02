Animal Freeze Video Viral: कड़ाके की सर्दी में बर्फबारी से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है. ऐसी जगहों की तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है. पर क्या ऐसी कोई तस्वीर आपने देखी है जहां ठंड से जानवर ही जम गए हों. ऐसी ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. Also Read - Myanmar Viral Video: डांस कर रही लड़की के कैमरे में कैद हुआ तख्तापलट से पहले का नजारा, संसद की ओर बढ़ रहा था सेना का काफिला

ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं. बताया जा रहा है कि कजाखस्तान (Kazakhstan) में भारी बर्फबारी के बाद जमकर पड़ी ठंड से ऐसा हुआ है.

यहां जानवरों के जमने (Animals Freeze) का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक-दो नहीं बल्कि कई जानवर खड़े-खड़े बर्फ में जमे दिखाई दे रहे हैं.

इस वीडियो को देख लोग हैरान हैं. वे इसे सोशल मीडिया पर काफी लाइक कर रहे हैं, रि-शेयर और कमेंट्स करने का सिलसिला भी जारी है.

वीडियो को IFS प्रवीण अंगूसामी ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Climate change is visible now. It is real. Temperature in Kazakhstan dropped to -51 degree Celsius which affected adversely on very existence of the animals and biodiversity as a whole there. #WA

देखें पोस्ट-

वीडियो में देखकर समझ आता है कि ज्यादा ठंड की वजह से हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है. और जंगली जानवर जम गए हैं.