Doggy Ka Video: सोशल मीडिया में कभी-कभी ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं जिनसे इंसानों को काफी कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है. इस समय एक ऐसा ही वीडियो खूब देखा जा रहा है. वीडियो दो अलग-अलग प्राणी डॉगी और बत्तख से जुड़ा है, मगर इसमें दोनों का स्नेह देखने लायक है. भावुक कर देने वाले इस वीडियो को आईएफएस सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है. वीडियो को अभी तक हजारों बार देखा जा चुका है और बड़ी तादाद में नेटिजन ने भी इसे पसंद किया है.

वायरल हो रहे 25 सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि डॉगी एक जगह आराम से खड़ा है कि तभी उसके पास एक बत्तख आ पहुंची और स्नेह करने लगी. मालूम होता है कि ये देख डॉगी भी भावुक हो गया और बत्तख को गले लगा लिया. इस दौरान बत्तख भी आराम से डॉगी के कंधे पर गर्दन रखे खड़ी रहती है. वीडियो के अगले में फ्रेम में जो कुछ नजर आता है बड़ा मजेदार है. दरअसल बत्तख जैसे ही बाहर निकलती है डॉगी भी साथ-साथ चलने लगता है.

यहां देखें वीडियो- Also Read - Viral Video Today: अचानक बुजुर्ग के सिर पर चिपका दिया वैक्यूम हैंडल, फिर जो हुआ पेट पकड़कर हंसेंगे | देखिए Video

Humans learn from this as to how to love each other…

Why should religion, caste, creed wedge differences between us😌 pic.twitter.com/IMqGEpFUrU

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 31, 2021