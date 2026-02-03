  • Hindi
VIDEO: अचानक ट्रेन के सामने खड़ा हो गया गाय का झुंड, तभी जो हुआ सपने में भी नहीं सोच सकते

Viral Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि लोग किसी बड़े हादसे के इंतजार में बड़े आराम से खड़े नजर आते हैं. मगर तभी जो कुछ सचमुच हैरान करने वाला भी है.

Published: February 3, 2026 8:16 AM IST
वायरल वीडियो पर नेटिजन्स खूब कमेंट कर रहे हैं. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरानी के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. यह वीडियो एक रेलवे क्रॉसिंग का बताया जा रहा है, जहां फाटक बंद है और दोनों तरफ वाहन चालक ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं. सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक रेलवे ट्रैक पर गायों का एक झुंड आ पहुंचा. झुंड में कई गायों के साथ सांड भी नजर आते हैं, जो बेखौफ होकर सीधे ट्रैक पर खड़े हैं.

वीडियो में क्या नजर आया

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन आने का समय नजदीक है, फाटक बंद है और आसपास मौजूद लोग इस खतरनाक स्थिति को देख रहे हैं. हैरानी की बात यह रही कि फाटक के दोनों ओर खड़े किसी भी व्यक्ति ने गायों को ट्रैक से हटाने की कोशिश नहीं की. लोग बस तमाशबीन बने खड़े रहे और ट्रेन के आने का इंतजार करते रहे, मानो यह उनकी जिम्मेदारी ही ना हो.

भीड़ से निकला शख्स

इसी बीच भीड़ में खड़ा एक शख्स अचानक आगे आया. उसने स्थिति की गंभीरता को समझा और बिना किसी की मदद के खुद ही गायों के झुंड को ट्रैक से हटाने की कोशिश शुरू कर दी. वीडियो में वह शख्स यह कहते हुए भी सुनाई देता है कि ‘कोई भी इन्हें हटाने की कोशिश नहीं कर रहा, सब बस खड़े होकर देख रहे हैं.’ उसकी कोशिशों के बाद जानवरों का झुंड धीरे-धीरे ट्रैक से हटता है और एक बड़ा हादसा टल जाता है.

एक्स पर देखें वीडियो

टल गया बड़ा हादसा

बताया जा रहा है कि अगर समय रहते यह शख्स आगे नहीं आता, तो ट्रेन के आने पर बड़ा हादसा हो सकता था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग उस शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिसने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से कई जानें बचा लीं.

यह वीडियो ना सिर्फ एक व्यक्ति की बहादुरी दिखाता है, बल्कि समाज की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है. मालूम हो वायरल वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

