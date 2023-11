Anju Viral Video: भारत वापसी से पहले अंजू ने बनाया था वीडियो, खूब की पाकिस्तान की तारीफ... अब हो गया वायरल

Anju-Nasrullah Love Story: पाकिस्तानी युवक के प्यार में पड़ने के बाद भारत छोड़ पाकिस्तान गई अंजू वापस लौट आई है. अंजू का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं. अंजू ने कहा कि उसे पाकिस्तान में काफी सम्मान मिला और और उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई.

अंजू बुधवार (29 नवंबर) को अटारी-वाघा सीमा के रास्ते राजस्थान में अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत लौट आई – पांच महीने बाद वह अचानक अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चली गई और नसरुल्लाह से शादी कर ली. इस पाकिस्तानी व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई और फेसबुक पर उससे दोस्ती हुई थी.

पाकिस्तान से रवाना होने से पहले शूट किए गए एक वीडियो में, अंजू अपने पाकिस्तानी पति नसरुल्ला और एक अन्य व्यक्ति के साथ नजर आईं. उन्होंने कहा, ‘मुझे पाकिस्तान में अपने समय के दौरान बहुत सम्मान मिला, और कभी भी ऐसा क्षण नहीं आया जब मुझे किसी चीज़ की कमी हुई हो.’

While sharing her thoughts before departing from Pakistan, Anju @ Fatima expressed, ‘I received immense respect during my time in Pakistan, and there was never a moment where I lacked anything.’

