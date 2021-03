Anokhi Vidai: जमाना तेजी से बदल रहा है. नए जमाने की तेज रफ्तार में लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो समाज के लिए मिसाल कायम कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो लोगों के मन को भा गया है. वीडियो में दुल्हन की विदाई बड़े ही अनोखे तरीके से हो रही है. Also Read - Mob Lynching Video: भीड़ को आया गुस्सा, Traffic Police की कर दी जमकर पिटाई, मुश्किल से बची जान

ऐसी विदाई शायद ही आपने भी कहीं देखी हो. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. लोग ये देख हैरान हो रहे हैं.

वायरल वीडियो में जो लड़की दिख रही है उसका नाम है स्नेहा सिंघी. अपनी विदाई में स्नेहा ने वो कर दिखाया है जिसका बाकी लोग सपना ही देखते हैं.

स्नेहा पेशे से शेफ हैं. कोलकाता में उनके कुछ कैफे चलते हैं. स्नेहा हमेशा से चाहती थीं कि उनकी विदाई ऐसे ही अनोखे अंदाज में हो.

इस वीडियो को स्नेहा ने ही इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

This really was fun!♥️

देखें वायरल वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Sneha Singhi Upadhaya (@snehasinghi1)



खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 263366 likes मिल चुके थे. लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं.