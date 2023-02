Viral Video: घंटों लेट हुई एयर इंडिया की दिल्ली-मुंबई फ्लाइट, गुस्साए यात्रियों ने काटा हंगामा | देखें वीडियो

दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल तीन पर यात्रियों ने उस समय जमकर हंगामा काटा जब एयर इंडिया का विमान अपने तय समय से चार घंटे से ज्यादा लेट हो गया. इससे गुस्साए यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही एयरलाइन के कर्मचारियों से तीखी बहस हो गई. पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें यात्रियों को एयरलाइन कर्मचारी से झगड़ते हुए देखा जा सकता है. बताया गया कि विमान को मंगलवार रात आठ बजे उड़ान भरनी थी मगर इसने देर रात 1:40 बजे उड़ान भरी.

यात्रियों को शुरुआत में बताया गया कि विमान AI-805 आठ बजे की बजाय रात 10:40 पर उड़ान भरेगा. इसके बाद उड़ान भरने का समय फिर बढ़ाया गया और रात 11:35 कर दिया. विमान ने इस समय भी उड़ान नहीं भरी और समय फिर बढ़ाते हुए रात 12:30 कर दिया. विमान ने इस समय भी उड़ान नहीं भरी बल्कि रात करीब पौने दो बजे मुंबई के लिए रवाना होगा.

उल्लेखनीय है कि उड़ान भरने में कई घंटों की देरी के बाद यात्रियों ने काफी नाराजगी जताई. कई यात्रियों ने बताया कि इस देरी की वजह से उनकी कतर की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई. एक यात्री ने बताया कि ये उनका बहुत बुरा अनुभव था. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर करीब 200 यात्री थे और एयरलाइन ने विमान देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया. यात्रियों को कई घंटों तक पानी तक नहीं दिया गया.