  • Hindi
  • Viral
  • Armed Robbers Loot 52 Lakh From Sbi Branch In Surat Shocking Video Went Viral

पैसे जमा करने आए मगर पूरा बैंक ही लूट लिया, SBI में बदमाशों का कारनामा देख चौंक जाएंगे

Shocking Video Today: पूरी घटना से जुड़ा हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में जो दिख रहा है, वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है.

Published date india.com Published: April 28, 2026 9:46 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Chor Ka Video
लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंच बदमाशों का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर लूट की वारदात से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो गुजरात के सूरत शहर का बताया गया है, जहां बदमाश दिनदहाड़े एसबीआई में ग्राहक बनकर घुसे और लूट की वारदात को अंजाम दिया. पूरी घटना से जुड़ा हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में जो दिख रहा है, वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है. मामला एसबीआई की एक ब्रांच का है, जहां दिनदहाड़े कुछ बदमाश ऐसे घुसे जैसे आम ग्राहक हों. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया. हथियार निकालते ही बैंक में मौजूद लोग सहम गए और अफरा-तफरी मच गई.

ये भी जरूर पढ़ें- महात्मा गांधी को 10वीं में कितने % नंबर मिले, जवाब सुनकर दिमाग चकरा जाएगा आज

वीडियो में क्या कुछ नजर आया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बदमाश बड़ी शांति से अपने प्लान को अंजाम देते हैं. सबसे पहले अलार्म सिस्टम को बंद किया जाता है, फिर कर्मचारियों और ग्राहकों को एक जगह बैठा दिया जाता है. हैरानी की बात ये है कि पूरा ऑपरेशन इतने ठंडे दिमाग से किया गया कि किसी को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला. इस दौरान किस्मत भी लुटेरों के साथ नजर आई. बैंक में उसी समय भारी कैश पहुंचा, जिसे भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया. देखते ही देखते लाखों रुपये बैग में भर लिए गए और सब कुछ कैमरे में कैद हो गया.

एक्स पर देखें वीडियो

आराम से फरार हो गए बदमाश

सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि करीब 40-50 मिनट तक यह सब चलता रहा, लेकिन बाहर किसी को भनक तक नहीं लगी. वीडियो में साफ दिखता है कि आरोपी बिना किसी घबराहट के बाहर निकलते हैं और आराम से फरार हो जाते हैं. अब यही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर हो रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना के दौरान सिक्योरिटी कहां थी. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.