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Armed Robbers Loot 52 Lakh From Sbi Branch In Surat Shocking Video Went Viral

पैसे जमा करने आए मगर पूरा बैंक ही लूट लिया, SBI में बदमाशों का कारनामा देख चौंक जाएंगे

Shocking Video Today: पूरी घटना से जुड़ा हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में जो दिख रहा है, वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है.

लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंच बदमाशों का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर लूट की वारदात से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो गुजरात के सूरत शहर का बताया गया है, जहां बदमाश दिनदहाड़े एसबीआई में ग्राहक बनकर घुसे और लूट की वारदात को अंजाम दिया. पूरी घटना से जुड़ा हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में जो दिख रहा है, वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है. मामला एसबीआई की एक ब्रांच का है, जहां दिनदहाड़े कुछ बदमाश ऐसे घुसे जैसे आम ग्राहक हों. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया. हथियार निकालते ही बैंक में मौजूद लोग सहम गए और अफरा-तफरी मच गई.

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वीडियो में क्या कुछ नजर आया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बदमाश बड़ी शांति से अपने प्लान को अंजाम देते हैं. सबसे पहले अलार्म सिस्टम को बंद किया जाता है, फिर कर्मचारियों और ग्राहकों को एक जगह बैठा दिया जाता है. हैरानी की बात ये है कि पूरा ऑपरेशन इतने ठंडे दिमाग से किया गया कि किसी को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला. इस दौरान किस्मत भी लुटेरों के साथ नजर आई. बैंक में उसी समय भारी कैश पहुंचा, जिसे भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया. देखते ही देखते लाखों रुपये बैग में भर लिए गए और सब कुछ कैमरे में कैद हो गया.

एक्स पर देखें वीडियो

In Surat, Gujarat, a robbery of 50 lakh rupees took place at SBI. 5 boys entered the bank armed. They took the staff’s phones, disabled the alarm. After that, they calmly looted the cash and left. pic.twitter.com/fvOivL2Zvr — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 27, 2026

आराम से फरार हो गए बदमाश

सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि करीब 40-50 मिनट तक यह सब चलता रहा, लेकिन बाहर किसी को भनक तक नहीं लगी. वीडियो में साफ दिखता है कि आरोपी बिना किसी घबराहट के बाहर निकलते हैं और आराम से फरार हो जाते हैं. अब यही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर हो रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना के दौरान सिक्योरिटी कहां थी. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

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