Arvind Kejriwal Viral Video Google Trends Today Trending Video Arvind Kejriwal Breaks Down In Tears After Being Acquitted In Liquor Scam Case

Arvind Kejriwal Viral Video: शराब घोटाले में बरी होने के बाद फूट-फूटकर रो पड़े केजरीवाल, सिसोदिया ने यूं संभाला | देखें वीडियो

Arvind Kejriwal Viral Video: अरविंद केजरीवाल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं

Arvind Kejriwal Viral Video: दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस में बरी कर दिए गए हैं. कोर्ट से बाहर आते ही वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाए और फफक-फफककर रो पडे. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दिख रहा है कि वो बरी होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए.

इमोशनल हुए दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल

इमोशनल केजरीवाल को इस दौरान मनीष सिसोदिया ने संभाला. अब इस वायरल वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘ये सत्य की जीत है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘भाजपा आरएसएस हटाओ देश बचाओ.’ वहीं कुछ यूजर ने केजरीवाल पर निशाना साधा और उनके इमोशन को एक्टिंग करार दिया. एक कॉमेंट में लिखा है, ‘ऑस्कर विनिंग एक्टर.’ तो दूसर ने लिखा है, ‘सुपर्ब एक्टिंग नोमिनेटेज फोर ऑस्कर अवॉर्ड.’ इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन वीडियो पर नेटिजन्स द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं.

यहां देखिए केजरीवाल का वीडियो:

VIDEO | AAP national convenor Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) breaks down as he addresses media after appearing before Rouse Avenue Court over the Delhi Excise Policy case. He says, “For the past few years, the way BJP has been accusing us in the Delhi excise policy case, today… pic.twitter.com/jtREb0JyVi — Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2026

बरी होने के बाद क्या बोले केजरीवाल

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए रो पड़े. उन्होंने कहा: “पिछले कुछ सालों से, जिस तरह से बीजेपी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में हम पर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने हमारे खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. हमने हमेशा कहा है कि सच की जीत होती है. पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रची और पार्टी के पांच सबसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया. एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया गया. हम पर आरोप लगाए गए और हर चैनल में हमें भ्रष्ट कहा गया. केजरीवाल भ्रष्ट नहीं हैं. मैंने सिर्फ ईमानदारी कमाई है. कोर्ट ने आज कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP ईमानदार हैं.”

