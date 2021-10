Aryan Kha Bail News Update: बॉम्बे हाईकोर्ट ने (Bombay High Court) गुरुवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aaryan Khan) को एक बड़ी राहत देते हुए क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत दे दी है. आर्यन के अलावा हाईकोर्ट ने अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है, जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा एक क्रूज शिप पर चल रही रेव पार्टी के दौरान की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था.Also Read - Aryan Khan की जमानत से खुश हुआ पूरा बॉलीवुड, ShahRukh Khan को मिल रहे हैं बधाई संदेश

वहीं आर्यन खान को जमानत मिलते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर #AryanKhanBail टॉप ट्रेंड में हैं. लोग जमकर आर्यन की जमानत पर अपनी प्रतिक्रयाएं दे रहे हैं. इनमें बॉलीवुड जगत की भी कई बड़ी हस्ती शामिल हैं. आर्यन को जमानत मिलते ही बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने ट्वीट कर कहा- 'समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की जरूरत नहीं होती.' हालांकि अपने ट्वीट के बाद से ही सोनू सूद लोगों के निशाने पर आ गए हैं. कई लोगों ने उनके इस ट्वीट पर नाराजगी जताई तो कुछ लोग बुरी तरह भड़क गए. बड़ी संख्या में लोगों ने उनके ट्वीट का समर्थन भी किया है.

Also Read - Aryan Khan को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिल गई जमानत, लेकिन जेल से बाहर आने के लिए करना होगा इंतजार; यह है वजह...

इसी तरह फिल्म अभिनेता आर. माधवन ने कहा- ‘भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं एक पिता के तौर पर खुश हूं. मुझे उम्मीद है कि अब पॉजिटिव और अच्छी चीजें होंगी.’

Thank god . As a father I am So relieved .. … May all good and positive things happen.

फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता ने ट्वीट में लिखा है- ‘मैं आज रात पार्टी करूंगा.’

गायक मीका सिंह ने कहा, ‘आर्यन तुम्हें बधाई. मुझे खुशी है कि तुम्हें आखिरकार जमानत मिल गई. शाहरुख भाई भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं. आपने हम सबका बहुत साथ दिया है. भगवान आपके परिवार का ख्याल रखेगा.’

Congratulations to #AryanKhan and to the other accused for getting bail. I’m so happy that it was finally granted, bro @iamsrk Bhagwan ke ghar mein der hai andher nahi. You have contributed hugely to the fraternity. God bless both you and your family. 🙏🏼 pic.twitter.com/nF5omCTyAg

