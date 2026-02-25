  • Hindi
अंतरिक्ष से दिखा कीव पर रूस का मिसाइल हमला, एस्ट्रोनॉट ने कैद की चौंकाने वाली तस्वीर

अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से पृथ्वी हमेशा शांत और सुंदर नजर आती है, लेकिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है.

Image Source- X/@RikyUnreal

Russia Ukraine War Video: जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें देखते हैं, तो अक्सर हमें नीला ग्रह, चमकते शहर और शांत बादल दिखाई देते हैं. लेकिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद एक अंतरिक्ष यात्री ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है.

अंतरिक्ष से यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल हमलों और उन्हें रोकने के लिए किए गए यूक्रेनी हवाई हमलों का सीधा मंजर कैमरे में कैद हुआ है. यह फुटेज 26 और 27 दिसंबर 2025 की रात का बताई जा रही है.

रूस ने क्रूज मिसाइलों से किया था हमला

इन तस्वीरों में कीव के ऊपर अचानक होने वाली तेज चमक और रोशनी को देखा जा सकता है. यह वह समय था जब रूस ने क्रूज मिसाइलों और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े पैमाने पर हमला बोला था.

कुदरती रोशनी नहीं, युद्ध की लपटें थीं

इस दुर्लभ वीडियो का विश्लेषण अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान के जानकार रिकार्डो रॉसी ने किया है. रॉसी के मुताबिक, उन्होंने पहले कभी अंतरिक्ष से ऐसा कुछ नहीं देखा था. उन्होंने बताया, “आमतौर पर हम ऊपर से बिजली चमकते या उल्कापिंडों को गिरते देखते हैं, लेकिन कीव के ऊपर दिखने वाली ये रोशनी प्राकृतिक नहीं थी. ये मिसाइल धमाकों और हवाई रक्षा प्रणालियों की आपसी भिड़ंत से पैदा हुई रोशनी थी.”

अंतरिक्ष से दिखने वाली बिजली बादलों के बीच फैलती है, जबकि उल्कापिंड एक लकीर की तरह आते हैं. लेकिन कीव के ऊपर जो रोशनी दिखी, वह एक ही जगह पर केंद्रित और बार-बार होने वाले धमाकों जैसी थी. सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ये धमाके तब होते हैं जब यूक्रेन की डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को बीच हवा में ही नष्ट कर देती है.

सैकड़ों किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता ISS

ISS पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता है. वहां से पूरी दुनिया एक धागे में पिरोई हुई और शांत दिखती है. लेकिन ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि धरती के एक हिस्से में भीषण संघर्ष चल रहा है. यह फुटेज दिखाता है कि आधुनिक युद्ध अब अंतरिक्ष से भी लगभग वास्तविक समय में देखे जा सकते हैं.

हालांकि सैन्य उपग्रह लंबे समय से जासूसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन ISS से युद्ध का ऐसा स्पष्ट दृश्य दिखना विचलित करने वाला है.

रूस-यूक्रेन जंग जारी

रूस और यूक्रेन जंग को अब चार साल हो गए हैं. 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन ने लगभग 15,000 आम लोगों को खो दिया है. दोनों तरफ से अब तक लाखों सैनिकों की मौत हो चुकी है. हालांकि अभी भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा.

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है.

