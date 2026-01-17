  • Hindi
  • Viral
  • Aunty Ka Dance Chachi Ne Dance Se Looti Mehfil Google Trends Today Aunty Did Beautiful Dance Everyone Became Fan Of Her This Dance Ka Video Went Viral

Aunty Ka Dance: आंटी ने गजब के डांस से लूट ली महफिल, एक-एक स्टेप पर मच गया हल्ला | देखें वीडियो

Aunty Ka Dance: सोशल मीडिया पर आंटी के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Published date india.com Published: January 17, 2026 10:47 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Aunty Ka Dance

Aunty Ka Dance: सोशल मीडिया पर डांस से जुड़े वीडियो खूब देखने को मिलते हैं. कभी बच्चों के तो कभी बुजुर्गों के डांस भी इसमें शामिल होते हैं. कई बार ऐसे डांस वीडियो भी सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर कोई नजर नहीं हटा पाता. कुछ ऐसा ही दृश्य फिलहाल ध्यान खींच रहा है, जो एक आंटी के डांस से जुड़ा है. इसमें आप देखेंगे कि किसी फंक्शन में आंटी डांस के लिए स्टेज पर चढ़ जाती है. सबको लगा सामान्य डांस करेंगी मगर उन्होंने किसी प्रोफेशनल डांसर जैसा नृत्य कर सबको चौंका दिया. अब आलम यह है कि उनका वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है.

Aunty Ka Dance

आंटी का खूबसूरत डांस

वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि आंटी स्टेज पर जाती हैं. उनकी उम्र देखकर किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो गजब डांस करेंगी. मगर उन्होंने जब डांस करना शुरू किया तो सबकी निगाहें उन्हीं पर ठहर गईं. उन्होंने कोई तड़क-भड़क वाला डांस ना करते हुए बहुत ही सामान्य सा डांस किया. मगर उनके डांसिंग स्टेप्स इतने सुंदर लगे कि हर कोई उनका फैन हो गया. आंटी ने डांस के साथ-साथ गजब का एक्सप्रेशन दिखाया. उनके डांस में गोविंदा का डांस की झलक भी यूजर्स को नजर आई.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:

जिसने भी देखा फैन हो गया

फंक्शन में आया हर कोई आंटी के इस डांस पर फिदा हो गया. डांस के वीडियो को artandmotiondancecompany नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. बैकग्राउंड में होने वाले दूल्हा-दुल्हन भी बैठे नजर आ रहे हैं. इससे मालूम होता है कि ये नजारा सगाई सेरेमनी से जुड़ा हुआ होगा. एक यूजर ने लिखा है, ‘आंटी ने तो महफिल ही लूट ली.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘मर्यादा में रहकर भी नित्य किया जा सकता है बहुत सुंदर किया है आपने.’ एक और कॉमेंट आया है, ‘बहुत ही सुंदर डांस किया’. कुछ ऐसी ही तारीफें यूजर्स आंटी के डांस की कर रहे हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.