Hindi Viral

Aunty Ka Dance Chachi Ne Dance Se Looti Mehfil Google Trends Today Aunty Did Beautiful Dance Everyone Became Fan Of Her This Dance Ka Video Went Viral

Aunty Ka Dance: आंटी ने गजब के डांस से लूट ली महफिल, एक-एक स्टेप पर मच गया हल्ला | देखें वीडियो

Aunty Ka Dance: सोशल मीडिया पर आंटी के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Aunty Ka Dance: सोशल मीडिया पर डांस से जुड़े वीडियो खूब देखने को मिलते हैं. कभी बच्चों के तो कभी बुजुर्गों के डांस भी इसमें शामिल होते हैं. कई बार ऐसे डांस वीडियो भी सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर कोई नजर नहीं हटा पाता. कुछ ऐसा ही दृश्य फिलहाल ध्यान खींच रहा है, जो एक आंटी के डांस से जुड़ा है. इसमें आप देखेंगे कि किसी फंक्शन में आंटी डांस के लिए स्टेज पर चढ़ जाती है. सबको लगा सामान्य डांस करेंगी मगर उन्होंने किसी प्रोफेशनल डांसर जैसा नृत्य कर सबको चौंका दिया. अब आलम यह है कि उनका वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है.

आंटी का खूबसूरत डांस

वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि आंटी स्टेज पर जाती हैं. उनकी उम्र देखकर किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो गजब डांस करेंगी. मगर उन्होंने जब डांस करना शुरू किया तो सबकी निगाहें उन्हीं पर ठहर गईं. उन्होंने कोई तड़क-भड़क वाला डांस ना करते हुए बहुत ही सामान्य सा डांस किया. मगर उनके डांसिंग स्टेप्स इतने सुंदर लगे कि हर कोई उनका फैन हो गया. आंटी ने डांस के साथ-साथ गजब का एक्सप्रेशन दिखाया. उनके डांस में गोविंदा का डांस की झलक भी यूजर्स को नजर आई.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by Art And Motion Dance company (@artandmotiondancecompany)

जिसने भी देखा फैन हो गया

फंक्शन में आया हर कोई आंटी के इस डांस पर फिदा हो गया. डांस के वीडियो को artandmotiondancecompany नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. बैकग्राउंड में होने वाले दूल्हा-दुल्हन भी बैठे नजर आ रहे हैं. इससे मालूम होता है कि ये नजारा सगाई सेरेमनी से जुड़ा हुआ होगा. एक यूजर ने लिखा है, ‘आंटी ने तो महफिल ही लूट ली.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘मर्यादा में रहकर भी नित्य किया जा सकता है बहुत सुंदर किया है आपने.’ एक और कॉमेंट आया है, ‘बहुत ही सुंदर डांस किया’. कुछ ऐसी ही तारीफें यूजर्स आंटी के डांस की कर रहे हैं.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें