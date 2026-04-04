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Aunty Ka Dance: स्टेज पर आंटी ने किया ऐसा हाहाकारी डांस, जिसने भी देखा फैन हो गया | देखें वीडियो
Aunty Ka Dance: देखा जा सकता है कि किस तरह आंटी अपने गजब डांस से धमाल मचा रही है. उनके इस अंदाज को देख कोई भी यकीन नहीं कर पाया.
Aunty Ka Dance: सोशल मीडिया पर डांस के वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं. इनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो आते ही वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक डांस वीडियो जो आंटी के डांस से जुड़ा है धमाल मचा रहा है. इसमें आंटी ने अपने जबरदस्त डांस से सभी का दिल जीत लिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही आंटी स्टेज पर आती हैं, पूरा माहौल बदल जाता है. वे बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस शुरू करती हैं. उनके स्टेप्स इतने शानदार होते हैं कि वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं. यह साफ दिखता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, टैलेंट और जोश ही असली पहचान है.
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आंटी का धमाल डांस
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि आंटी ‘सेकेंड हैंड जवानी’ गाने पर डांस करती नजर आती हैं. इस दौरान उनके शानदार एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं. हर स्टेप में उनकी एनर्जी और आत्मविश्वास साफ झलकता है. खास बात यह है कि उनका डांस किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लगता. वीडियो में यह भी दिखता है कि जज और दर्शक उनके डांस को खूब एंजॉय कर रहे हैं. वहां मौजूद हर व्यक्ति उनकी परफॉर्मेंस से प्रभावित नजर आता है और तालियों से उनका हौसला बढ़ाता है.
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यहां इंस्टाग्राम पर दिखेगा ये वीडियो:
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नेटिजन्स भी हुए इंप्रेस
डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं, यूजर्स आंटी के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उनके कॉन्फिडेंस की सराहना कर रहा है, तो कोई उनके शानदार मूव्स का फैन बन गया है. यह वीडियो यह संदेश भी देता है कि अगर दिल में जुनून हो तो उम्र कभी भी आपके शौक और टैलेंट के बीच नहीं आ सकती, ऐसे वीडियो लोगों को प्रेरित करने के साथ-साथ खूब एंटरटेन भी करते हैं. इसे memewalanews नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलोड किया गया है.