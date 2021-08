Aunty Viral Video: हम सभी किसी भी व्यक्ति के काम से उसके शैक्षिक होने या ना होने, कितना पढ़ा-लिखा होगा, ये अंदाजा लगा लेते हैं. पर कई बार तब सिर चकरा जाता है, जब कोई ऐसा शख्स सामने आता है जो आपकी अंदाजा लगाने की इस क्षमता को चुनौती दे देता है. ऐसा ही एक वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.Also Read - Viral Video: पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस पर लाहौर में महिला टिकटॉकर से अश्लील हरकत, सैकड़ों की भीड़ ने हवा में उछाला | वायरल हो रहा वीडियो

वीडियो एक महिला का है, जो बेंगलुरु की है. ये महिला दिन भर कचरा बीनने का काम करती है. सोशल मीडिया पर इस महिला की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है. Also Read - Viral Video: ...जब तालिबानी आतंकी बन गया ट्रैफिक पुलिसकर्मी, वर्दी के नाम पर पहन ली सिर्फ टोपी | वायरल हो रहा ये वीडियो

वीडियो की चर्चा तब होनी शुरू हुई जब इंस्टाग्राम पर इसे itmeshachinaheggar पेज से शेयर किया गया. कैप्शन दिया, Also Read - Viral Video: मैदान में बैठी महिला ने की ऐसी हरकत, देखकर हिल जाएंगे, दूसरा वीडियो है सबसे मजेदार

Stories are always around you. All you need to do is just stop and look around. Some beautiful and some painful, but hey, whats life without a few flowers …

Want to get in touch with this amazingly spirited lady..

If any of you see her please get in touch with us.

देखें वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Shachina Heggar (@itmeshachinaheggar)

वीडियो में इस महिला ने अपना नाम Cecilia Margaret Lawrence बताया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 10 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके थे.