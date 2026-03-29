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अचानक खून जैसा लाल हुआ आसमान, लोगों में फैली दहशत! खौफनाक नजारे का वीडियो वायरल

Trending Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के एक डरावने वीडियो ने तहलका मचा रखा है, जिसमें पूरा आसमान अचानक खून जैसा लाल नजर आ रहा है.

Published date india.com Updated: March 29, 2026 1:50 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
अचानक खून जैसा लाल हुआ आसमान, लोगों में फैली दहशत! खौफनाक नजारे का वीडियो वायरल
Image Source- X/@CBSNews

Viral Video: कल्पना कीजिए कि आप शाम को अपने घर की बालकनी में बैठे हैं और अचानक पूरा आसमान खून जैसा गाढ़ा लाल हो जाए. यकीनन, किसी का भी कलेजा कांप जाएगा. ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जिसे देखकर लोग दंग रह गए. सोशल मीडिया पर इसके वीडियो ऐसे वायरल हुए कि लोग इसे कयामत का संकेत या दुनिया खत्म होने की निशानी बताने लगे.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बसे डेनहम इलाके में लोगों ने एक ऐसी शाम देखी जो किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसी थी. आसमान में नीले या नारंगी रंग की जगह गहरा लाल रंग पसरा हुआ था.

जब आसमान हुआ लहू लुहान!

जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें बादलों के बीच लाल रंग की ऐसी परत दिख रही है मानो ऊपर खून की नदी बह रही हो. स्थानीय लोगों ने इसे ईरी कहा, जिसका मतलब होता है- कुछ ऐसा जो बहुत अजीब और डरावना हो.

क्यों हुआ ऐसा?

इस रहस्यमयी नजारे के पीछे कोई भूतिया ताकत नहीं, बल्कि एक समुद्री तूफान था जिसका नाम था ट्रॉपिकल साइक्लोन नेरेल. जब यह तूफान ऑस्ट्रेलिया के तट की ओर बढ़ रहा था, तभी आसमान का रंग अचानक बदल गया.

वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि इसके पीछे पूरी तरह से साइंस काम कर रहा था. जब समुद्र में बड़ा तूफान उठता है, तो वह अपने साथ बहुत ज्यादा नमी, धूल के कण और घने बादल लेकर आता है.

लाल रंग का वैज्ञानिक गणित

अब सवाल आता है कि तूफान से आसमान लाल कैसे हो गया? इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं. आसान शब्दों में समझें तो सूरज की रोशनी में सात रंग होते हैं. जब हवा में धूल के मोटे कण, पानी की बूंदें और घने बादल एक साथ जमा हो जाते हैं, तो वे नीली और बाकी रोशनी को रोक देते हैं.

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केवल लाल रंग की रोशनी ही इन बाधाओं को पार करके हमारी आंखों तक पहुंच पाती है क्योंकि इसकी तरंग सबसे लंबी होती है. चक्रवात नेरेल के मामले में धूल और नमी इतनी ज्यादा थी कि सूरज की रोशनी पूरी तरह लाल फिल्टर से छनकर आने लगी, जिससे पूरा माहौल डरावना दिखने लगा.

नेरेल चक्रवात क्यों था खास?

यह तूफान सिर्फ अपने रंग की वजह से चर्चा में नहीं था. वैज्ञानिकों के मुताबिक, नेरेल ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से से शुरू होकर पश्चिमी हिस्से तक हजारों किलोमीटर का सफर तय किया. आमतौर पर तूफान एक सीधा रास्ता पकड़ते हैं, लेकिन नेरेल का रास्ता काफी पेचीदा और अलग था, जिसने मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया.

प्रकृति का एक दुर्लभ नजारा

भले ही सोशल मीडिया पर इसे कयामत बताया गया, लेकिन असल में यह प्रकृति का एक दुर्लभ नजारा भर था. ऐसी घटनाएं अक्सर बड़े तूफान, धूल भरी आंधी या जंगलों में लगी भीषण आग के दौरान देखी जाती हैं.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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