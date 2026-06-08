Azab Gajab News: सास ने दामाद से ही रचा ली शादी! वायरल हो रहा कोर्ट मैरिज का VIDEO- जानें पूरा मामला

Azab Gajab News: मामला कानपुर देहात जिले के अकबरपुर इलाके का बताया जा रहा है. इस अजीबोगरीब शादी ने सबको हैरान कर दिया है.

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Azab Gajab News: मामला कानपुर देहात जिले के अकबरपुर इलाके का है. (Photo- सोशल मीडिया)

Azab Gajab News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है सास और दामाद एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर रहे हैं. वायरल हो रहा वीडियो एक कोर्ट का है, जिसमें एक-दूसरे को वरमाला पहनाते हुए देखा जा सकता है. इन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी हाथ में पकड़ा हुआ है. कानपुर देहात जिले के अकबरपुर इलाके में हुई इस अजीबोगरीब शादी ने सबको हैरान कर दिया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शख्स और उसकी सास लोगों से उनके रिश्ते को स्वीकार करने और उन्हें आशीर्वाद देने की अपील भी करते नजर आ रहे हैं. ​​वायरल हो रहे वीडियो पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘यह सिर्फ एक विवादित प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है. असल पीड़ित अक्सर वे लोग होते हैं जो बीच में फंस जाते हैं.’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘पारिवारिक जुड़ाव… हद से आगे बढ़ गया.

बिहार में भी हुई थी ऐसी शादी

इससे पहले 2024 में बिहार में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जब पत्नी की मौत के बाद एक आदमी को अपनी सास से प्यार हो गया था. पत्नी की मौत के बाद 45 साल का वह आदमी अपने ससुराल में रहने लगा था. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वह अपनी 55 साल की सास गीता देवी के करीब आ गया. एक दिन, उसके ससुर ने उसे और गीता को रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद, उस आदमी ने पूरे गांव के सामने गीता से प्यार की बात मानी और उससे शादी कर ली.