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Azgar Ka Video: तालाब में डुबई लगाते ही सिर पर बैठ गया अजगर, फिर लड़के की गर्दन लगा मरोड़ने

Today Viral Video: घटना एक शांत दिखने वाले तालाब की है, जहां एक शख्स नहाने के इरादे से पहुंचा था. मौसम सुहावना था और आसपास का माहौल बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था.

अजगर और शख्स के इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. (Photo/Instagram)

Sanp Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. यह घटना एक शांत दिखने वाले तालाब की है, जहां एक शख्स नहाने के इरादे से पहुंचा था. मौसम सुहावना था और आसपास का माहौल बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था. शख्स बिना किसी खतरे की आशंका के तालाब में कूद गया और खुशी-खुशी पानी में डुबकी लगाने लगा.

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सामने आ गया अजगर

शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था. युवक पानी में मस्ती कर रहा था. मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उसका जिंदगी के सबसे खतरनाक पल से सामना होने वाला है. शख्स ने जैसे ही उसने एक गहरी डुबकी लगाई और बाहर निकला, तभी अचानक एक विशाल अजगर उसके सामने आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

कसने लगा अजगर

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अजगर पहले से ही पानी में मौजूद था और युवक के तालाब में उतरते ही वह उसकी ओर बढ़ने लगा. धीरे-धीरे अजगर ने युवक को अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया. पहले उसने अपने शरीर को युवक के आसपास लपेटा और फिर अपनी पकड़ को कसना शुरू कर दिया.

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बेबस दिखा शख्स

अजगर को इतने करीब देखकर युवक पूरी तरह घबरा गया. उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था. वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया. उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अजगर की ताकत के सामने वह बेबस नजर आया.

हैरान कर देगा नजारा

इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा, वह दंग रह गया. वीडियो में दिख रहा यह दृश्य किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है. हालांकि, वीडियो के अंत में क्या हुआ, यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है, जिससे लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

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अजगर और शख्स का वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर naughtyfamily नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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