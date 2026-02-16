By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Azgar Ka Video: पानी में मगरमच्छ पर टूट पड़ा अजगर, फिर संभलने का मौका तक ना दिया | हिला देगा ये वीडियो
Azgar Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह मगरमच्छ को अजगर रडार पर लेता है. फिर ऐसा हमला करता है हिल ही जाएंगे.
Azgar Ka Video: अजगर और मगरमच्छ दोनों ही बहुत खतरनाक जीव माने जाते हैं. इनके शिकंजे से शिकार का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है. अब सोचिए कि दोनों का आमना-सामना हो जाए तो सीन कैसा बनेगा. फिलहाल इन्हीं दोनों का एक वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है. वीडियो में अजगर ने मगरमच्छ को जकड़ रखा है. सीन देखकर मालूम होता है कि पानी में एक विशालकाय अजगर धीरे-धीरे आगे बढ़ा होगा. जैसे ही अजगर की नजर मगरमच्छ पर पड़ी होगी उसने बिना समय गंवाए हमला कर दिया होगा.
अजगर का जबरदस्त हमला
इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अजगर पानी में घुसकर मगरमच्छ को अपने मजबूत शरीर से जकड़ लेता है. मगरमच्छ को संभलने का मौका तक नहीं मिलता. अजगर अपनी ताकत से उसे कसकर पकड़ लेता है, जिससे मगरमच्छ की हालत खराब होती दिखाई देती है. आमतौर पर मगरमच्छ को पानी का दैत्य माना जाता है, लेकिन यहां हालात उल्टे नजर आते हैं. अजगर की पकड़ इतनी मजबूत दिखती है कि मगरमच्छ छूटने की कोशिश करता है, पर तुरंत सफल नहीं हो पाता. यह दृश्य काफी रोमांचक और डरावना दोनों है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:
View this post on Instagram
दुर्लभ नजारा हुआ वायरल
इतना विशाल अजगर आमतौर पर फिल्मों या डॉक्यूमेंट्री में ही देखने को मिलता है. असल जिंदगी में इस तरह का नजारा बहुत कम देखने को मिलता है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर theglobalanimalsworld नाम के एकाउंट से भी शेयर किया गया है. लोग इस वीडियो को देखकर हैरानी जता रहे हैं. इस पर हमेशा की तरह एक से एक रिएक्शन पोस्ट किए जा रहे हैं. हजारों की संख्या में वीडियो पर लाइक्स और व्यूज भी आ चुके हैं.