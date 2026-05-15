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Azgar Ka Video: भेड़िए ने चीर दिया अजगर का जबड़ा, फिर बच्चे को बाहर निकालकर ही दम लिया | देखें वीडियो
Azgar Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि भेड़िए के सामने अजगर की एक ना चली. वो चाहकर भी उससे जीत ना सका.
Azgar Ka Video: वाइल्ड एनिमल से जुड़े नजारे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जाते हैं. ज्यादातर शेर, हाथी, बंदर और अजगर से जुड़े सीन ही देखने को मिलते हैं. इनमें जानवरों की अक्रामकता के साथ-साथ उनका फनी अंदाज भी नजर आ जाता है. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों के होश ही उड़ा दिए. वीडियो अजगर और भेड़िए की लड़ाई से जुड़ा है. इसमें अजगर ने भेड़िए के बच्चे पर अटैक कर दिया. फिर उसी को बचाने के लिए भेड़िए ने अजगर पर पलटवार कर दिया. फ्रेम में कैद हुआ अंत का नजारा वाकई देखने लायक है.
अजगर और भेड़िए की लड़ाई
इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि अजगर ने छोटे भेड़िए पर अटैक कर दिया है. वो उसे जिंदा ही निगलना शुरू हो जाता है. उसने उसके पूरे शरीर को निगल लिया था बस छोटे भेड़िए का मुंह ही बाहर रह गया था. फिर क्या था जैसे ही भेड़िए की नजर पड़ी उसने पलटवार कर दिया. भेड़िया सीधा जाकर अजगर से भिड़ गया. उसने उसका मुंह अपने दांतो से पकड़ लिया और उसे चीरने लगा ताकि उसका बच्चा बाहर आ सके. काफी कोशिशों के बाद भेड़िए ने बच्चे को अजगर से मुंह से सुरक्षित वापस निकाल लिया.
इंस्टाग्राम पर देखिए यह वीडियो:
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बच्चे को बचाकर ही दम लिया
देख सकते हैं कि खुद की जान की परवाह ना करते हुए वो किस तरह अजगर से अपने बच्चे को बचाता है. सोशल मीडिया पर जिसने भी यह वीडियो देखा दंग रह गया. एक यूजर ने लिखा है, ‘भेड़िया वाकई बहादुर है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘अजगर के चंगुल से किसी को बचा लेने वाकई बड़ी बात है.’ कुछ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार शेयर किए जा रहे हैं. हालांकि कई यूजर्स का मानना है कि यह वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी भी इस दृश्य की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है.