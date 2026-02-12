  • Hindi
  • Viral
  • Azgar Ka Video Cute Girl Rides On Back Of Giant Python But What Happened Next Will Shocked You

Azgar Ka Video: अजगर की पीठ पर बैठकर सवारी करने लगी छोटी बच्ची, फिर जो दिखा रोंगटे खड़े हो जाएंगे | देखें वीडियो

Azgar Ka Video: रोंगटे खड़े करने वाले नजारे में देखेंगे कि छोटी बच्ची आंगन में घूम रहे अजगर की पीठ पर ही बैठकर सवारी करती हुई नजर आती है. मगर आखिर में जो दिखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा.

Published date india.com Published: February 12, 2026 11:37 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Azgar Ka Video
विशालकाय अजगर के साथ खेलते हुए बच्चों का वीडियो किसी को भी हैरान कर देगा. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक घर के आंगन में करीब 20 फीट लंबा विशालकाय अजगर टहलता हुआ नजर आता है. अजगर को इस तरह खुलेआम घर के भीतर घूमते देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि अजगर आंगन में आराम से रेंग रहा होता है, तभी एक छोटी बच्ची उसके पास पहुंच जाती है. हैरानी की बात यह है कि बच्ची बिना डरे अजगर की पीठ पर बैठ जाती है और उसकी सवारी करने लगती है. यह दृश्य देखकर हर कोई दंग रह जाता है.

YouTube पर रिकॉर्ड 5.186 अरब बार देखा गया ये भारतीय गाना, नाम सुनकर ही चकित हो जाएंगे | VIDEO भी देखें

अजगर की पीठ पर बच्चों ने की सवारी

इतना ही नहीं कुछ ही पलों बाद एक दूसरी बच्ची भी वहां पहुंचती है और वह भी अजगर के करीब जाकर उसकी पीठ पर बैठने की कोशिश करती है. अजगर दोनों बच्चियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और शांत स्वभाव से आंगन में घूमता रहता है. फ्रेम में कैद यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता है. वीडियो में साफ नजर आता है कि अजगर बच्चियों के साथ बेहद शांत बना रहता है और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे आंगन में घुमाता है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

हालांकि इस तरह का दृश्य जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है. जंगली जानवरों के साथ इस तरह की नजदीकी कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है. हालांकि ये वीडियो कहां का है और कब का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ इसे चौंकाने वाला बता रहे हैं तो कुछ इसे बेहद खतरनाक करार दे रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर abdulazisalbar नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.