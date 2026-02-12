By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Azgar Ka Video: अजगर की पीठ पर बैठकर सवारी करने लगी छोटी बच्ची, फिर जो दिखा रोंगटे खड़े हो जाएंगे | देखें वीडियो
Azgar Ka Video: रोंगटे खड़े करने वाले नजारे में देखेंगे कि छोटी बच्ची आंगन में घूम रहे अजगर की पीठ पर ही बैठकर सवारी करती हुई नजर आती है. मगर आखिर में जो दिखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक घर के आंगन में करीब 20 फीट लंबा विशालकाय अजगर टहलता हुआ नजर आता है. अजगर को इस तरह खुलेआम घर के भीतर घूमते देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि अजगर आंगन में आराम से रेंग रहा होता है, तभी एक छोटी बच्ची उसके पास पहुंच जाती है. हैरानी की बात यह है कि बच्ची बिना डरे अजगर की पीठ पर बैठ जाती है और उसकी सवारी करने लगती है. यह दृश्य देखकर हर कोई दंग रह जाता है.
अजगर की पीठ पर बच्चों ने की सवारी
इतना ही नहीं कुछ ही पलों बाद एक दूसरी बच्ची भी वहां पहुंचती है और वह भी अजगर के करीब जाकर उसकी पीठ पर बैठने की कोशिश करती है. अजगर दोनों बच्चियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और शांत स्वभाव से आंगन में घूमता रहता है. फ्रेम में कैद यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता है. वीडियो में साफ नजर आता है कि अजगर बच्चियों के साथ बेहद शांत बना रहता है और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे आंगन में घुमाता है.
हालांकि इस तरह का दृश्य जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है. जंगली जानवरों के साथ इस तरह की नजदीकी कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है. हालांकि ये वीडियो कहां का है और कब का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ इसे चौंकाने वाला बता रहे हैं तो कुछ इसे बेहद खतरनाक करार दे रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर abdulazisalbar नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.