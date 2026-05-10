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Azgar Ka Video: डॉगी को पकड़कर लीलने लगा अजगर, तभी देवदूत बनकर बचाने आ गया शख्स | देखें वीडियो
Azgar Ka Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे अजगर की पकड़ से शख्स ने डॉगी को बचा लिया. सीन वाकई में हिलाकर रख देगा.
Azgar Ka Video: अजगर से जुड़ा एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसको देखकर लोग हैरान भी हैं और राहत की सांस भी ले रहे हैं. देखा जा सकता है कि एक बड़ा अजगर पानी में बैठा था. उसके पास ही दो डॉगी आराम से घूमते नजर आ रहे थे. शायद उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दूरी पर इतना खतरनाक शिकारी मौजूद है. अजगर काफी लंबा और ताकतवर दिखाई दे रहा था. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक माहौल बदल गया. अजगर तेजी से एक डॉगी की तरफ लपका और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करने लगा. यह दृश्य इतना डरावना था कि वीडियो देखने वाले भी घबरा गए.
डॉगी को शख्स ने बचाया
वायरल वीडियो में आगे जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया. जैसे ही अजगर डॉगी को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी एक शख्स वहां पहुंच गया. उसने बिना समय गंवाए तुरंत डॉगी को बचाने की कोशिश शुरू कर दी. पहले उसने डॉगी को अजगर की पकड़ से दूर किया और फिर अजगर को भगाने के लिए उसे डंडे से मारने लगा. अजगर भी कुछ देर तक वहीं डटा रहा, लेकिन शख्स लगातार उसे दूर भगाने की कोशिश करता रहा. काफी कोशिशों के बाद उसने अजगर को आखिरकार भगा ही दिया.
एक्स पर यहां दिखेगा वीडियो:
— Nature Chapter (@NatureChapter) May 9, 2026
अजगर को भगाकर ही दम लिया
साफ पता चल रहा था कि अगर शख्स सही समय पर वहां नहीं पहुंचता, तो शायद अजगर उसे अपना शिकार बना लेता. वीडियो में शख्स की बहादुरी और फुर्ती देखकर लोग उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि उसने बिना डरे जिस तरह डॉगी की मदद की, वह काबिल-ए-तारीफ है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. इसे देखने के बाद लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो को NatureChapter नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है.