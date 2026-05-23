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Azgar Ka Video: लड़के को लपकने के लिए झाड़ियों से निकला अजगर, रफ्तार देखकर ही कांपने लगा बेचारा | देखें वीडियो

Azgar Ka Video: जैसे ही लड़का नदी में छलांग लगाता है. बगल की झाड़ियों से अजगर निकल आता है. उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि देखने वालों की आंखें फटी रह जाती है.

Published date india.com Published: May 23, 2026 12:09 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Azgar Ka Video

Azgar Ka Video: सांप और अजगर से जुड़े नजारे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले नजारे रोंगटे खड़े कर देते हैं. ठीक इसी तरह का एक वीडियो फिलहाल ध्यान खींच रहा है. वीडियो में कुछ लड़के नदी में नहाते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है और सभी दोस्त पानी में मजे कर रहे होते हैं. तभी एक लड़का नदी किनारे बने टीले पर चढ़ जाता है. वह ऊंचाई से नदी में छलांग लगाने की तैयारी करता नजर आता है. वहां मौजूद बाकी लड़के भी उसे देख रहे होते हैं. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल बेहद डरावना नजारा सामने आने वाला है.

लपकने के लिए आया अजगर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही लड़का नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ता है, तभी पास की झाड़ियों में हलचल होने लगती है. कुछ सेकंड बाद अचानक एक विशाल अजगर तेजी से बाहर निकल आता है. उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वीडियो देखने वाले लोग भी हैरान रह जाते हैं. अजगर सीधे लड़के की तरफ बढ़ता दिखाई देता है. हालांकि किस्मत अच्छी रही कि लड़का उससे कुछ दूरी पर था और अजगर उसे पकड़ नहीं सका. नदी में पहले से मौजूद एक लड़के की नजर जैसे ही अजगर पर पड़ती है, वह डर से कांपने लगता है. सभी लड़कों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है और अफरा-तफरी मच जाती है.

यहां देखें ये डरावना नजारा:

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नदी से भागे लड़के

अजगर को सामने देखकर सभी लड़के बुरी तरह घबरा जाते हैं. वीडियो में दिखता है कि वे बिना देर किए तेजी से नदी से बाहर निकलने लगते हैं. हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता नजर आता है. आस-पास मौजूद लोग भी यह दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि साफ कर दें कि वीडियो में दिखाए गए दृश्य की इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है. इसे janno.bigcas नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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