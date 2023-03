Azgar Ka Video: आराम से फोन चला रही थी लड़की तभी पहुंच गया विशालकाय अजगर, हिलाकर रख देगा आगे का नजारा- देखें वीडियो

Azgar Ka Video: सांप और अजगर को देखते ही ज्यादातर लोगों के पसीने छूट जाते हैं. लोग इसी कामना में रहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी भी प्रकार से सांप से कभी सामना ना हो. लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जो सांपों के अलावा विशालकाय अजगर से भी दोस्ती कर लेते हैं. सोशल मीडिया पर उनके वीडियो आते ही सुर्खियां बटोरने लगते हैं. अभी फिर से इसी तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक लड़की और विशालकाय अजगर से जुड़ा हुआ है. इसमें देख सकते हैं कि कैसे एक विशालकाय अजगर लड़की की गोद में आराम फरमा रहा है.

हैरान कर देने वाला इस वीडियो में आपको दिखेगा कि पार्क में एक विशालकाय अजगर दिखाई दे रहा है और वो एक लड़की की गोद में अपना सिर रखा हुआ है. लड़की भी आराम से फोन चलाती हुई नजर आ रही है. उसे इसे बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि उसकी गोद में खतरनाक अजगर है. ज्यादातर लोगों के शरीर में इस दृश्य को देख सिहरन पैदा हो रही है. वहीं लड़की बड़े आराम से अजगर से साथ बैठी हुई है.