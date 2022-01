Azgar Ka Video: वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडियो रोजाना सोशल मीडिया पर पोस्ट होते हैं. इनमें कोई वीडियो काफी खतरनाक होता है तो कोई काफी क्यूट है. सांप और अजगर से जुड़े वीडियो भी काफी ध्यान आकर्षित करते हैं. अधिकतर लोगों को सांप से काफी डर लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जो सांप से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं. सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक अजगर खतरनाक अंदाज में ताड़ के पेड़ पर चढ़ता दिख रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दहशत में आ सकता है.Also Read - Dulhan Ka Video: गाड़ी में बैठे-बैठे नाराज हो गई दुल्हन, वजह जान लेंगे तो सिर चकरा जाएगा- देखें वीडियो

अजगर के इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी सुसांत नंदा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पेड़ पर अजगर लिपटा हुआ है और काफी तेजी से पेड़ के ऊपरी सतह पर चढ़ रहा है. वीडियो में अजगर करीब-करीब 10 फुट को होगा ऐसा अंदाज लगाया जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. Also Read - Viral Video: अमेरिकी शख्स को खूब पसंद आया 'रिंकिया के पापा' भोजपुरी सॉन्ग, बगीचे में किया ऐसा डांस बस देखते रह जाएंगे- देखें वीडियो

देखें इस वीडियो को- Also Read - Ladki Aur Billi Ka Video: मेकअप कर रही थी लड़की तभी बिल्ली ने जड़ दिया तमाचा, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

The pole dancer 💃

Snakes typically climb trees by a hold-and-release movement called “concertina locomotion.” It grips two spots on a tree with S-shaped bends in its body and by coiling around a trunk multiple times. pic.twitter.com/aJ7jFRtLHG

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 4, 2022