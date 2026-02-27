  • Hindi
  • Viral
  • Azgar Ka Video Sanp Ka Video Snake Viral Video Google Trends Huge Python Seen In Rain Omg Video Went Viral

Azgar Ka Video: बारिश के पानी में बहकर आया 5 मीटर लंबा अजगर, फिर जो हुआ यकीन ना करेंगे | देखें वीडियो

Azgar Ka Video: सोशल मीडिया पर अजगर से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा सीन वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है.

Published date india.com Published: February 27, 2026 10:36 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Azgar Ka Video

Azgar Ka Video: सोशल मीडिया पर सांप और अजगर से जुड़े वीडियो खूब अपलोड किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले कई नजारे रूह तक कंपा देते हैं. वैसे भी सामान्य से सांप को देखकर भी ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं. सोचिए कि भारी भरकम अजगर एकाएक नजर के सामने आ जाए तो कैसा सीन बनेगा. निश्चित तौर पर लोग कांप उठेंगे. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें बारिश के पानी में बहकर एक 5 मीटर लंबा अजगर सड़क पर आ गया. उसे देखते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

सड़क पर आया खतरनाक अजगर

वायरल हो रहे एक वीडियो में देख सकते हैं कि बारिश हो रही है. सड़क पर भी पानी भर गया है. लोग सड़क जहां-तहां छिप रहे हैं ताकि बारिश से बचा जा सके. तभी एक अजगर भी बारिश के पानी में नजर आया. सड़क पर भरे पानी में वो तैरते हुए आगे बढ़ रहा था. उसे देखकर ही लोग घबरा गए और चीखने लगे. उन्हीं में से किसी ने अजगर का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. ये एक ऐसा नजारा था जो आमतौर पर कहीं नजर नहीं आता है. अजगर को जिसने भी देखा दहशत में आ गया.

एक्स पर देखिए वीडियो:

कहां दिखा अजगर

बताया जा रहा है कि ये नजारा इंडोनेशिया का है. वीडियो शेयर करने वाले हैंडल ने जानकारी दी है कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप में लगातार तीन दिनों तक हुई बारिश के बाद सड़कों पर 5 मीटर तक लंबे अजगर देखे गए हैं. वीडियो को @Sheetal2242 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. एक यूजर ने लिखा है, ‘बहुत ही डरावना दृश्य है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘इस तरह सड़क पर अजगर दिखना खतरनाक है.’ इसी तरह लोग अपना डर कॉमेंट बॉक्स में जता रहे हैं. वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.