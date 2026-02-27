By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Azgar Ka Video: बारिश के पानी में बहकर आया 5 मीटर लंबा अजगर, फिर जो हुआ यकीन ना करेंगे | देखें वीडियो
Azgar Ka Video: सोशल मीडिया पर अजगर से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा सीन वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है.
Azgar Ka Video: सोशल मीडिया पर सांप और अजगर से जुड़े वीडियो खूब अपलोड किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले कई नजारे रूह तक कंपा देते हैं. वैसे भी सामान्य से सांप को देखकर भी ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं. सोचिए कि भारी भरकम अजगर एकाएक नजर के सामने आ जाए तो कैसा सीन बनेगा. निश्चित तौर पर लोग कांप उठेंगे. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें बारिश के पानी में बहकर एक 5 मीटर लंबा अजगर सड़क पर आ गया. उसे देखते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
सड़क पर आया खतरनाक अजगर
वायरल हो रहे एक वीडियो में देख सकते हैं कि बारिश हो रही है. सड़क पर भी पानी भर गया है. लोग सड़क जहां-तहां छिप रहे हैं ताकि बारिश से बचा जा सके. तभी एक अजगर भी बारिश के पानी में नजर आया. सड़क पर भरे पानी में वो तैरते हुए आगे बढ़ रहा था. उसे देखकर ही लोग घबरा गए और चीखने लगे. उन्हीं में से किसी ने अजगर का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. ये एक ऐसा नजारा था जो आमतौर पर कहीं नजर नहीं आता है. अजगर को जिसने भी देखा दहशत में आ गया.
एक्स पर देखिए वीडियो:
इंडोनेशिया के बाली द्वीप में लगातार तीन दिनों तक हुई बारिश के बाद सड़कों पर 5 मीटर तक लंबे अजगर देखे गए हैं @KitAjans pic.twitter.com/M982R1eQze
— Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) February 26, 2026
कहां दिखा अजगर
बताया जा रहा है कि ये नजारा इंडोनेशिया का है. वीडियो शेयर करने वाले हैंडल ने जानकारी दी है कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप में लगातार तीन दिनों तक हुई बारिश के बाद सड़कों पर 5 मीटर तक लंबे अजगर देखे गए हैं. वीडियो को @Sheetal2242 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. एक यूजर ने लिखा है, ‘बहुत ही डरावना दृश्य है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘इस तरह सड़क पर अजगर दिखना खतरनाक है.’ इसी तरह लोग अपना डर कॉमेंट बॉक्स में जता रहे हैं. वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं.