  • Hindi
  • Viral
  • Azgar Ko Hansase Wala Video Azgar Ka Video Google Trends Man Tickled Giant Python And Made It Laugh Watch Video Here

Azgar Ka Video: अजगर को ही गुदगुदी करके हंसाने लगा शख्स, ऐसी जगह हाथ लगाया सांप भी उछल पड़ा | देखें वीडियो

Sanp Ko Hansane Wala Video: वीडियो में देखेंगे कि शख्स सांप को गुदगुदी करके खूब हंसाता है. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा हंसी रोकना मुश्किलो हो जाएंगे.

Published date india.com Published: January 23, 2026 9:25 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Azgar Ka Video
अजगर को गुदगुदी करते हुए शख्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Azgar Ka Video: जब हमें किसी को जबरन हंसाता होता है तब उसे गुदगुदी करने लगते हैं. गुदगुदी करते ही तुरंत सामने वाले की हंसी छूट जाती है और खुद को काबू में रखना मुश्किल होता है. मगर क्या आपने कभी सोचा है कि अजगर जैसे खतरनाक सांप को भी गुदगुदी हो सकती है? यकीन करना मुश्किल होगा मगर अभी एक ऐसा ही जबरदस्त वीडियो सामने आया है जो किसी को भी हैरान कर देगा. वीडियो करीब आठ फीट लंबे अजगर का है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. इसमें एक शख्स सांप को गुदगुदी करता है और सांप भी उछल-उछलकर जबरदस्त रिएक्शन देता है.

भारत में मुगलों का बनाया आखिरी महल, यहां से बादशाह को ही उठा ले गए थे अंग्रेज

सांप को गुदगुदी करने लगा शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बेखौफ होकर इस विशालकाय पीले-काले पैटर्न वाले अजगर के शरीर पर उंगली फिराता है. जैसे ही वो गुदगुदी करता है, सांप का शरीर हिलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान हंसते-हंसते कूदने लगे. सांप की स्किन पर उंगली घुमाते ही वो झटके से मूव करता है, और फिर अपना मुंह व्यक्ति की तरफ बढ़ाता है. लेकिन व्यक्ति डरता नहीं, बल्कि सांप के सिर को प्यार से सहलाने लगता है. ये नजारा देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि क्या सांप भी इंसानों की तरह फीलिंग्स रखते हैं?

खूब खुश होता है सांप

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

मालूम हो अजगर को गुदगुती करते हुए शख्स का वीडियो एक्स पर @GoosebumpsClip अकाउंट से भी शेयर किया गया है. वीडियो को मजेदार कैप्शन देते हुए लिखा, कल्पना कीजिए कि आपको अपने ही शरीर के एक हिस्से को देखने के लिए आठ फीट की दूरी तय करनी पड़े. मालूम हो महज 38 सेकंड के इस क्लिप को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. हजारों लोगों को ने वीडियो को पसंद किया जबकि प्रतिक्रियाएं भी खूब आई हैं. कोई कह रहा है, सांप कभी क्यूट नहीं हो सकते.’ तो कोई मजाक में बोल रहा है, अगर ये ब्लैक माम्बा होता तो हम तो गए काम से.’ वहीं कुछ यूजर्स सांपों को सुंदर बताते हुए कह रहे हैं कि वो उन्हें पालतू रखना चाहते हैं.

एक्स पर देखें वीडियो


एक्सपर्ट्स का कहना है कि अजगर जहरीले नहीं होते, लेकिन उनकी ताकत इतनी होती है कि वो बड़े-बड़े जानवरों को निगल सकते हैं. हालांकि ये वीडियो दिखाता है कि अगर सांप पालतू हो तो वो इंसानों के साथ दोस्ताना व्यवहार कर सकता है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.