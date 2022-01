Baaz Ka Video: समुद्री जीवों, पशु-पक्षियों और जानवरों से जुड़े वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जाता है. आए दिन इनसे संबंधित वीडियो को लोग अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं. बाज एक ऐसा पक्षी होता है तो अपने शिकार पर काफी दूरी से नजर गड़ाए रखता है. मौका देखते ही वो खतरनाक अंदाज में उस पर अटैक कर देता है. अब बाज का एक ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो समुद्र के पानी के अंदर घुसकर मछली तो पकड़ लेता है. इस वीडियो को देख हर कोई हैरान है कि ऐसी पैनी नजर किसी की कैसे हो सकती है. बाज ने भले ही मछली को पकड़ लिया लेकिन उसकी एक गलती से मछली उसके हाथ से छूट गई.Also Read - Viral Video Today: शख्स ने झन्नाटेदार तरीके से बजाया ऐसा ड्रम, आंखों पर विश्वास नहीं होगा- देखें वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाज हवा में उड़ता हुआ अचानक पानी के अंदर समा जाता है. और देखते ही देखते बड़ी सी मछली को पकड़कर पानी से बाहर निकल जाता है. लेकिन जैसे ही वो ऊंची उड़ान भरता है मछली उसके हाथ से छूट जाती है और वापस पानी में गिर जाती है. बाज हालांकि दोबार मछली को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है. वीडियो में देख रहा पक्षी ओस्प्रे है, जो बाज की एक प्रजाति होती है.

देखें वीडियो:

Osprey tries to pull a massive flounder (door mat) from the ocean but lets go! pic.twitter.com/8UDTcDN2EW

— Mark Smith Photography (@marktakesphoto) January 16, 2022