Baaz Ka Video: अचानक आमने-सामने आ गए बाज और लोमड़ी, फिर जो हुआ कल्पना भी नहीं कर सकते | देखें वीडियो

Baaz Ka Video: बाज और लोमड़ी का यह वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. इसे कई लाख व्यूज मिल चुके हैं.

Photo: @Thebestfigen/x.com

Baaz Ka Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर समय कुछ ना कुछ वायरल हो जाता है. इसमें वाइल्ड एनिमल से लेकर शादी-ब्याह और फनी वीडियो तक सब अपलोड किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले कई नजारे ऐसे होते हैं जिन पर चाहकर भी कोई यकीन नहीं कर पाता. फिलहाल बाज और लोमड़ी से जुड़ा एक नजारा सामने आया है, जो खूब वायरल हो रहा है. इसमें दोनों अचानक आमने-सामने आ जाते हैं. फिर जिस तरह का सीन फ्रेम में कैद होता वहीं सबके होश उड़ा रहा है. इस पर नेटिजन्स के भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

बाज और लोमड़ी की भिड़ंत

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि बाज शांति से पानी के पास खड़ा होता है. तभी लोमड़ी धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ती है. आमतौर पर ऐसी स्थिति में दूसरे पक्षी उड़कर अपनी जान बचा लेते हैं. मगर बाज ऐसा पक्षी है जिससे लोमड़ी को ही खतरा था. लेकिन इस बार नजारा बल्कुल अलग था. क्योंकि कई बार देखा गया है कि बाज लोमड़ी जैसे जानवरों को भी लेकर उड़ जाता है. बाज को देखकर लोमड़ी कुछ देर के लिए रुक जाती है और दूरी बनाकर खड़ी रहती है. कुछ देर तक दोनों के बीच अजीब सा तनाव बना रहता है. लोमड़ी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाती और बाज अपनी जगह डटा रहता है. बाज अचानक शांति से पानी में उतर जाता है और नहाने लगता है. उसका व्यवहार ऐसा लगता है जैसे आसपास यह दृश्य लोगों को चौंका देता है.

एक्स पर देखिए वीडियो:

Cameras captured an Iberian imperial eagle that, far from fleeing, confronted a fox. After the encounter, the bird decided to calmly take a bath in front of the predator. By Matar Alpelicano pic.twitter.com/LbDsoUCwkh — The Best (@Thebestfigen) February 1, 2026

वायरल हुआ ये वीडियो

बाज और लोमड़ी के इस वीडियो में हर कोई भिड़ंत की उम्मीद कर रहा था, मगर ऐसा कुछ नहीं दिखा. इस वीडियो को @Thebestfigen नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड के इस वीडियो को ढाई मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसे देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, ‘लोमड़ी की जान बज गई.’ दूसरे ने लिखा है, ‘बाज के व्यवहार ने चौंका दिया.’

