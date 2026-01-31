  • Hindi
Baaz Ka Video: आसमान में स्टंट दिखाने लगे दो बाज, कलाबाजियां ऐसी दांतों तले उंगली दबा लेंगे | देखें वीडियो

Baaz Ka Video: आमतौर पर बाज से जुड़े वीडियो में उन्हें शिकार पर अटैक करते ही देखा जाता है. मगर वायरल हो रहे एक वीडियो में दो बाज आसमान में किसी स्टंटमैन की तरह स्टंट दिखाते नजर आ रहे हैं.

Baaz Ka Video

Baaz Ka Video: जंगली जीव-जंतुओं के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखे जाते हैं. इनमें कुछ नजारे होश उड़ाने वाले होते हैं तो कुछ को देखकर मन खुश हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो दो बाजों से जुड़ा है. आमतौर पर बाज को शिकार करते हुए या ऊंचाई से झपट्टा मारते हुए देखा जाता है. मगर इस बार का दृश्य बिल्कुल अलग और हैरान करने वाला है. वीडियो के पहले फ्रेम में आसमान में सिर्फ एक बाज उड़ता हुआ दिखाई देता है. वह पूरी तरह शांत और संतुलित नजर आता है. कुछ ही पलों बाद कैमरे के दायरे में एक दूसरा बाज भी आ जाता है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, दर्शकों को समझ आने लगता है कि यह कोई साधारण उड़ान नहीं, बल्कि आसमान में किया जा रहा एक अनोखा करतब है.

बाज ने दिखाया गजब स्टंट
इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूसरा बाज आगे उड़ रहे बाज के पंजों को पकड़ने की कोशिश करता है. थोड़ी ही देर में दोनों के पंजे आपस में मिल जाते हैं. इसके बाद जो दृश्य बनता है, वह किसी सर्कस के स्टंट जैसा लगता है. दोनों बाज हवा में एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं. कभी एक बाज तेज गोता लगाता है तो कभी दूसरा बाज नीचे की ओर झुकता है. ऐसा लगता है मानो दोनों आपस में तालमेल बैठाकर यह करतब कर रहे हों. हवा में घूमते हुए, पंजे पकड़े हुए उनकी यह उड़ान बेहद रोमांचक नजर आती है. देखने वाले लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी ऊंचाई पर भी ये पक्षी कितनी कुशलता से संतुलन बनाए रखते हैं.

वायरल हुआ ये वीडियो
आसमान में दिखे इस अनोखे नजारे ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे बाजों की ताकत और फुर्ती का उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ इसे उनका खेल या अभ्यास मान रहे हैं. वीडियो के आखिर में कुछ ही सेकंड बाद दोनों बाज अपने-अपने पंजे छोड़ देते हैं और अलग-अलग दिशा में उड़ जाते हैं. कई बार ये भी लगता है मानो दो बाज आपस में भिड़ रहे हों. मगर असल में दोनों कलाबाजियां ही दिखा रहे थे.

यहां देखिए यह वीडियो:

इस वीडियो को natgeoindia नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलोड किया गया है.

