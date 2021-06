Baba Ka Dhaba Ke Bure Din: बाबा का ढाबा और बाबा का हाल बताने वाला वीडियो सोशल मीडिया (Baba Ka Dhaba Viral Video on Social Media) पर वायरल हुआ तो वायरल होने के कुछ ही घंटों में बाबा और ढाबे की किस्मत बदल गई थी. लोग बाबा के ढाबे पर खाना खाने उमड़ पड़े. लाइन लगने लगी. लाखों रुपए की आर्थिक मदद भी लोगों ने दी थी. बाबा ने सड़क किनारे ठेले पर ढाबा लगाना बंद कर दिया. और रेस्टोरेंट खोल लिया. रेस्टोरेंट (Baba Ka Dhaba New Restaurant) खोलने में लाखों रुपए खर्च किये. लोग रखे गए, लेकिन अब बाबा फिर से बुरे हाल में पहुँच गए हैं. नया रेस्टोरेंट बंद हो गया है. किराए के लिए भी रुपए नहीं निकल रहे थे. बाबा को मजबूरन रेस्टोरेंट बंद कर फिर से ठेले वाले ढाबा पर आना पड़ा है, लेकिन यहाँ भी अब मुश्किल से खर्चा निकल रहा है. बाबा फिर से अर्श से फर्श पर पहुँच गए हैं. लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन ख़त्म हो गए हैं. Also Read - Baba Ka Dhaba: अब ठेला नहीं रहा 'बाबा का ढाबा', बन गया है शानदार रेस्‍टोरेंट, देखें तस्वीरें

बाबा कांता प्रसाद (Kanta Prasad Baba Ka Dhaba) के 32 वर्षीय बेटे आजाद ने बात करते हुए कहा, करीब 4 महीने पहले रेस्टोरेंट बंद हो गया, लोग आना कम हो गए थे. खर्चा के अनुसार कमाई बेहद कम हो रही थी. रेंट, काम करने वाले लड़कों की तनख्वाह, बिजली और पानी का बिल भरना पड़ता था. उन्होंने कहा, रेस्टोरेंट खोलने में डेढ़ लाख से अधिक पैसे लगे थे. रेस्टोरेंट बंद होने के बाद हमने सारा सामान बेच दिया, जिससे 30 से 40 हजार रुपये मिले. मेरे पिता कांता प्रसाद ने अपना ढाबा कभी छोड़ा नहीं था, अफवाह उड़ा दी गई थी. बाबा तब भी ढाबे पर थे, हैं और रहेंगे. फिलहाल ढाबे पर लोग कम आ रहे हैं.

आजाद ने बताया कि उनके रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के कहीं और काम कर रहे हैं. ढाबे पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी (Online Food Delivery) कंपनी स्विगी (Swiggy) से साझेदारी खत्म हो चुकी थी. साथ ही जोमैटो (Zomato) से साझेदारी चालू थी, लेकिन मैन्यू में कुछ बदलाव करके फिर से शुरू किया जाएगा. बाबा के बेटे के अनुसार, रेस्टोरेंट में यदि महीने का खर्चा 2 लाख रुपये था तो कमाई सिर्फ 15 हजार रुपये हो रही थी.

आजाद ने बताया कि उनके रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के कहीं और काम कर रहे हैं. ढाबे पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी (Online Food Delivery) कंपनी स्विगी (Swiggy) से साझेदारी खत्म हो चुकी थी. साथ ही जोमैटो (Zomato) से साझेदारी चालू थी, लेकिन मैन्यू में कुछ बदलाव करके फिर से शुरू किया जाएगा. बाबा के बेटे के अनुसार, रेस्टोरेंट में यदि महीने का खर्चा 2 लाख रुपये था तो कमाई सिर्फ 15 हजार रुपये हो रही थी.

यूट्यूबर गौरव वसन ने कहा, मैं इस मसले पर क्या कहूं? ये तो उनकी करनी है. कर्म से ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं है. दरअसल, गौरव वासन के जिस वीडियो के चलते लोग बाबा की मदद करने के लिए टूट पड़े थे, उसे बनाने वाले यूट्यूबर गौरव से बाबा की अनबन हो गई थी. बाबा ने बाद में गौरव पर धोखाधड़ी का केस दायर कर दिया. इतना ही नहीं, बाबा कांता प्रसाद ने आरोप लगाया कि गौरव ने लोगों से उनके नाम पर बड़ी रकम जुटाई, लेकिन उन्हें कुछ ही हिस्सा दिया था. फिलहाल रेस्टोरेंट बंद करने के बाद कांता प्रसाद एक बार फिर वहीं पहुंच गए हैं, जहां वह पहले ढाबा चलाते थे. कोरोना (Corona Virus) की दूसरी लहर में फिर से लॉकडाउन (Lockdown) लगा तो पुराना ढाबा भी बंद करना पड़ा था.