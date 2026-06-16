बाइक पर बाबाजी ने दिखाया ऐसा देसी स्वैग, देखते ही फैन बन गया सोशल मीडिया | देखें वीडियो

Babaji Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग शख्स का वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है. इसमें बुजुर्ग बाबाजी ऐसा कुछ कर दिखाते हैं जो किसी को भी हैरान कर देगा. वायरल वीडियो में दरअसल साधु जैसे दिखने वाले बुजुर्ग सड़क पर बाइक चलाते नजर आते हैं. खास बात यह है कि उनका बाइक चलाने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है. सड़क पर दौड़ती बाइक के बीच उनका अनोखा अंदाज लोगों की नजरें अपनी तरफ खींच लेता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबा बिना किसी घबराहट के आराम से बाइक पर बैठे हैं. उनका अंदाज ऐसा लग रहा है मानो वह किसी लंबी यात्रा का आनंद ले रहे हों. आसपास गुजर रहे लोग भी उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं.
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कई लोगों ने मौके पर ही मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर फैल गया. इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने भी मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. किसी ने बाबा को ‘देसी राइडिंग गुरु’ बताया तो किसी ने कहा कि आत्मविश्वास हो तो ऐसा. कई लोगों ने उनके अंदाज की तुलना फिल्मों के स्टाइलिश किरदारों से की. हालांकि कई यूजर्स ने इसकी आलोचना की है और सुरक्षा से खिलवाड़ बताया है. वायरल में लोगों को बाबाजी का देसी स्वैग खासा पसंद आया है.
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दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में कोई संवाद नहीं है, फिर भी बाबा का अंदाज लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. यही वजह है कि हजारों लोग इस क्लिप को शेयर कर चुके हैं और लाखों बार इसे देखा जा चुका है.