Baba Video: जिस उम्र में लोग कामधाम करना बंद कर देते हैं, उस उम्र में एक बाबा चने बेचते हैं. उनका वीडियो सोशल मीडिया पोस्ट करते ही वायरल हो गया. बात प्रशासन तक भी पहुंची.

वायरल वीडियो में दिखता है कि बाबा चने बनाकर बेच रहे हैं. वीडियो उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है. बाबा की उम्र है 98 साल.

नाम है विजयपाल सिंह. विजयपाल को लोग सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा मजबूरी में नहीं बल्कि मर्जी से गांव के बाहर चने बेचते हैं.

विजयपाल जी के पास चने खरीदने गए एक ग्राहक ने वीडियो बनाकर शेयर कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया.

देखें वीडियो-

A 98 yr old man who sells chana outside his village in UP’s Rae Bareli was felicitated yesterday by @VaibhavIAS .The gentleman’s story gained traction after this viral video shot by a customer where he can be heard saying this is not out of compulsion but to stay fit … pic.twitter.com/oLokIr3dMj

— Alok Pandey (@alok_pandey) March 5, 2021