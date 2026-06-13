छोटे बच्चे की गेंदबाजी भी नहीं खेल पाए बाबर आजम, बल्ला उठाने से पहले ही बोल्ड मार दिया | देखिए वीडियो

Viral Video Today: पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई बड़ी पारी या मैच नहीं, बल्कि एक मजेदार वायरल वीडियो है. सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे इस वीडियो में बाबर आजम को दो साल के बच्चे की गेंद पर बोल्ड होते देखा जा सकता है. दरअसल यह बच्चा पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी का बेटा अलियार खान है. वीडियो में टीम के खिलाड़ियों के बीच हल्का-फुल्का माहौल नजर आ रहा है. इसी दौरान नन्हे अलियार ने गेंद थामी और बाबर आजम के सामने गेंदबाजी करने पहुंच गया. बच्चे ने जैसे ही गेंद फेंकी, बाबर बल्ला उठाने की तैयारी ही कर रहे थे कि गेंद स्टंप्स (पानी की बोतल) से जा टकराई. इसके बाद वहां मौजूद खिलाड़ी और स्टाफ हंस पड़े.
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वीडियो में बाबर आजम भी इस पल का पूरा आनंद लेते दिखाई दिए. उन्होंने मुस्कुराते हुए बच्चे को शाबाशी दी और उसके साथ खेलते नजर आए. शाहीन अफरीदी भी अपने बेटे की इस ‘सफलता’ पर खुश दिखाई दिए. कुछ सेकंड का यह वीडियो अब क्रिकेट फैंस के बीच खूब पसंद किया जा रहा है.सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद फैंस ने भी मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. किसी ने लिखा, ‘बाबर तो दो साल के बच्चे की गेंद भी नहीं खेल पाए.’ वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, ‘शाहीन के बेटे ने अपने पिता का बदला ले लिया.’ हालांकि अधिकांश फैंस इसे सिर्फ मनोरंजन और खिलाड़ियों के बीच दोस्ताना माहौल का हिस्सा बता रहे हैं.
Babar Azam literally Missed that pic.twitter.com/FV5373EQUK
— Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) June 12, 2026
बाबर आजम पिछले कुछ समय से अपनी बल्लेबाजी को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं. ऐसे में यह वीडियो भी उनकी फॉर्म को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच वायरल हो गया. हालांकि क्रिकेट जानकारों का मानना है कि टीम के भीतर ऐसे हल्के-फुल्के पल खिलाड़ियों पर दबाव कम करने और आपसी तालमेल मजबूत करने में मदद करते हैं. फिलहाल दो साल के अलीयार खान की यह गेंद और बाबर आजम का रिएक्शन इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है. क्रिकेट के गंभीर माहौल के बीच यह वीडियो फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है.