Baby Monkey Love: बंदर और चूजों के बीच प्यार, दुलार, खेल का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप इन पर फिदा हो जाएंगे. वीडियो बेहद दिलचस्प है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में दिखता है कि एक बेबी मंकी यानी बंदर का बच्चा कई चूजों के साथ खेल रहा है, मस्ती करता है, उन्हें दुलार रहा है और प्यार कर रहा है.

लोग इस वीडियो को देखकर खुश हो रहे हैं कि जानवरों की मस्ती और प्यार की तस्वीर भी हो सकती है. वीडियो को ट्विटर पर IFS सुसांता नंदा ने शेयर किया. शेयर करते हुए कैप्शन दिया,

Innocent is innocent does Two hearts

देखें वीडियो-

Innocent is innocent does pic.twitter.com/RCPJd5t4P2 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 20, 2021

वीडियो को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. खबर लिखे जाने से अब तक इसे 191.9K views मिल चुके हैं.

लोग कमेंट्स के जरिए इन छोटे-छोटे जीवों पर प्यार-दुलार लुटा रहे हैं.