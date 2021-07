Baby Rhino Viral Video: गैंडे के बच्चे का क्यूट वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस वीडियो में गैंडे का बच्चा बोतल से दूध पीता दिख रहा है. इस बच्चे की क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया है.Also Read - Dhuan Udati Dulhan: शादी के बाद दुल्हन ने सबके सामने उड़ाए धुएं के छल्ले, देख दूल्हे ने मारी कोहनी | Viral Video

वीडियो में दिख रहे गैंडे के बच्चे का नाम है अपोलो. ये अनाथ काला गैंडा है. इसे साल 2019 में बचाया गया था. अभी इस गैंडे के देखभाल शेल्ड्रिक वाइल्डलाइफ ट्रस्ट कर रहा है.

अपोलो को कर्मचारी बोतल से दूध पिलाते हैं. ये काफी शैतान भी हो चुका है. दिन भर मस्ती करता है. इसे मड बॉथ यानी मिट्टी में इसे लोटना इसे बेहद पसंद है.

वीडियो को Sheldrick Wildlife ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. कैप्शन लिखा,

Orphaned black rhino Apollo loves his creature comforts: A warm bottle of milk, a luxuriating mud bath and a soothing belly rub from his loving Keepers. Learn more about how we are caring for this endangered individual

देखें वीडियो-

Orphaned black rhino Apollo loves his creature comforts: A warm bottle of milk, a luxuriating mud bath and a soothing belly rub from his loving Keepers. Learn more about how we are caring for this endangered individual: https://t.co/pGVBqa1a0F pic.twitter.com/g6flKhfDdF — Sheldrick Wildlife (@SheldrickTrust) July 27, 2021

वीडियो को शेयर किए जाने से अब तक 7.9K व्यूज मिल चुके हैं. लोग इस बच्चे की क्यूटनेस पर फिदा हुए जा रहे हैं. मजेदार कमेंट्स और रि-शेयर का दौर जारी है.