Bache Ne Kiya Salute: बच्चे में देश प्रेम का ऐसा जज्बा, जिसे देखकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. देशभक्ति कहीं सिखाई नहीं जाती वो तो अपनी मिट्टी-अपने वतन का प्यार है जो इससे प्यार करते हैं उन्हें ही महसूस हो सकता है. मातृभूमि जिसपर हमने जन्म लिया वो स्वर्ग से महान होती है. ये दिल से महसूस करने की बात होती है. तभी तो राष्ट्रगान या सीमापर अपनी जान को न्योछावर कर देने वाले देश के वीर सपूतों के सामने हमारा सिर खुद-ब-खुद झुक जाता है. लेकिन जब ये जज्बा मासूमियत से भरी हो तो उसपर प्यार और गर्व होता ही है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में एक बच्चा सेना की एक गाड़ी और उसपर सवार सैनिक को देखते ही सैल्यूट करता है, उसके भाव ऐसे हैं जिसे देखकर सैना का वो जवान भी बच्चे को सैल्यूट का जवाब उसे सैल्यूट कर देता है. बच्चे की मासूमियत का ये वीडियो और बैकग्राउंड में बज रहा गाना-तेरी मिट्टी में मिल जावां…ये वीडियो देखकर आप भी गर्व महसूस करेंगे.

देखें वीडियो…..

Yesterday at #BLR airport…

This proud moment was captured by one of my friend… #TeriMitti @ParineetiChopra @manojmuntashir @BPraak @akshaykumar pic.twitter.com/fjUuso5qSB

— Abhishek Kumar Jha (@jhbhis) October 24, 2021