Backflips In Saree: एक लड़की ने साड़ी पहनकर ऐसे बैकफ्लिप्स किए कि सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है. ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया है. Also Read - Popcorn Salad Video: महिला ने बना डाला पॉपकॉर्न सलाद, 3 मिलियन व्यूज, लोग बोले- नर्क में खाते होंगे इसे...

वीडियो में जो लड़की दिख रही है वो पेशे से डांसर है. नाम है रुक्मिणी विजयकुमार. रुक्मिणी ने ही ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकांउट से शेयर किया है. Also Read - Dancing Tortoise Video: कछुए ने किया झमाझम डांस, लोग बोले- भैया ये तो स्लो नहीं...

वायरल वीडियो की खास बात ये है कि रुक्मिणी ने सारे स्टंट साड़ी पहनकर किए हैं. जिसकी वजह से लोग वीडियो को काफी लाइक्स दे रहे हैं. Also Read - Corona Kab Jayega: जानें आखिर कब जाएगा कोरोना, बस शर्त ये है कि हंसी न छूटे!

वीडियो शेयर करते हुए रुक्मिणी ने लिखा,

he things we can do in a well draped saree 🙂 !!

All the clips are “behind the scenes” ….from the video that I directed last year for work yoga day, “Namami yoga vidye” commissioned by @indicayoga and @namastesoftpower

देखें पोस्ट-

View this post on Instagram A post shared by Rukmini Vijayakumar (@dancerukmini)

वीडियो को 93.5K व्यूज मिल चुके हैं. वहीं 94 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है.

लोग कमेंट्स के जरिए रुक्मिणी के इस प्रयास की काफी तारीफ कर रहे हैं. वे उनसे इस तरह के और वीडियोज शेयर करने को कह रहे हैं.